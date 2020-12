Serendipia reedita el libro de Marta Castro sobre Hernán Pérez del Pulgar que inaugura su colección de novela histórica

Presentación del libro 'Hernán Pérez del Pulgar. Quebrar y no doblar'

Presentación del libro 'Hernán Pérez del Pulgar. Quebrar y no doblar'

CIUDAD REAL, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Hernán Pérez del Pulgar. Quebrar y no Doblar' es el título con el que Editorial Serendipia ha reeditado la novela de la escritora y periodista ciudadrealeña Marta Castro Giménez (1982-2019) sobre la figura de Hernán Pérez del Pulgar, una de las figuras históricas más importantes de la provincia, pero a la vez de las más olvidadas, y con el que se abre la nueva colección de novela histórica de la editorial, Serendipia Historia.

La novela, que en su primera edición se tituló 'El de las Hazañas', se presentó anoche en un acto en el que se dieron cita familiares y amigos de la autora, así como historiadores, y corrió a cargo del responsable de Serendipia, José Luis Sobrino, del historiador Javier Álvarez y del padre de la autora, el periodista Joaquín Castro. Como el aforo fue muy reducido debido a la situación sanitaria, la presentación se emitió en directo a través de Youtube.

Sobrino explicó que la gran hazaña de Marta Castro con esta obra ha sido contribuir a rescatar la memoria de un personaje perdido y olvidado que, a pesar de haber sido una figura fundamental de la historia, poca gente conoce, abordando cómo se transforma y evoluciona un señor de la guerra que reniega de haberlo sido, que reniega de la espada, y evoluciona hacia la intelectualidad, hacia la pluma, ha explicado la editorial en un comunicado.

El libro se reedita con una nueva portada, el cuadro 'La rendición de Granada', del pintor historicista Francisco Pradilla y Ortiz, que está colgado en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, y desde "el cariño absoluto y el respeto".

El historiador Javier Álvarez, por su parte, aseguró que con la edición de este libro y el inicio de la colección Serendipia Historia la editorial está haciendo "algo muy grande por la ciudad" y calificó de "magnífica novela" la obra de Castro. "Marta da un enfoque nuevo, documentado y ágil de un personaje muy importante en una época muy importante", aseguró. "El hecho de estar enterrado cerca de los Reyes es un privilegio reservado a muy pocos en la historia de este país, que su tumba no haya sido levantada es un gran logro y nos puede hacer reflexionar sobre la importancia de Hernán", manifestó.

Finalmente, Castro explicó que esta novela nació de la convicción de su hija Marta de que Hernán, siendo el personaje histórico más importante de Ciudad Real, vive en el olvido. "Ella misma lo explicaba, tiene instituto, calle e incluso rotonda, pero sus conciudadanos no saben quién es. En Burgos sería el Cid, pero aquí está tan abandonado como el carro que había a la entrada de su casa", dijo. "Marta decía que esta obra nació con un claro afán divulgativo, el de reivindicar la figura de Hernán Pérez del Pulgar, sobre todo entre los ciudadrealeños. Y por eso cada lector es un triunfo".

Aseguró que cuando Marta escribió esta novela no pretendía buscar la verdad histórica, ya que la historia es una ciencia con procedimientos y sistematización, "quien quiera verdad histórica debe buscarla en la historia, no en la novela", decía, y que la concesión literaria más importante que hizo fue cómo contar la historia, a través de seis voces distintas ya que "no puede hablar igual un soldado de Castilla que su hermana Mencía. Su punto de vista de las cosas tampoco puede ser similar".

'Hernán Pérez del Pulgar. Quebrar y no Doblar' está a la venta en Librería Serendipia en calle Calatrava, 24 o en la tienda online https://www.libreriaserendipia.com/libro/hernan-perez-del-pu....