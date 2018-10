Sescam ve "imposible" celebrar los exámenes de la OPE antes de elecciones de mayo de 2019

Actualizado 16/10/2018 11:19:24 CET

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, ha admitido que "va a ser imposible" realizar las oposiciones de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OPE) 2017 y 2018 antes de las elecciones de mayo de 2019, aunque se ha mostrado confiada en pactar en mesa sectorial tanto la convocatoria como "ciertas fechas de exámenes" antes de la celebración de los comicios.

"Dar una fecha es arriesgado y complicado. Si todo se resuelve rápidamente podría ser antes de las elecciones, pero la experiencia y los miles de profesionales que se presentan a la OPE nos dice que resolver esta convocatoria en seis u ocho meses es un plazo demasiado optimista", ha explicado Leal, preguntada sobre la fecha de las oposiciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre la próxima oferta de formación sanitaria especializada y la OPE del Sescam.

En cuanto a la posibilidad de que el actual Ejecutivo no continúe al frente del Palacio de Fuensalida y el que ganase las elecciones no ejecutase esta Oferta de Empleo Público, Leal, tras confesar tener la creencia de que el actual Gobierno "no va a cambiar", se ha mostrado confiada en tener la convocatoria de dicha OPE antes de mayo.

Respecto a las 3.617 plazas convocadas --2.204 correspondientes al año 2017 y 1.413 al actual ejercicio--, ha destacado que aglutinan 65 categorías, algunas de ellas novedosas. En total se han convocado 1.041 plazas de personal facultativo, 930 de personal sanitario diplomado, 776 de personal sanitario técnico y 870 de personal de gestión y servicios.

