Sindicatos tildan de "masivo" el seguimiento de la primera jornada de huelga de Airbus en Illecas y Albacete

ALBACETE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han señalado que las plantillas de Airbus en Illescas y Albacete están secundando de forma masiva la primera jornada de los tres días de huelga a los que están convocadas esta semana para exigir la actualización de sus salarios.

Ambas factorías, en las que trabajan habitualmente unas 1.200 personas, 700 en Illescas y medio millar en Albacete, "permanecen casi vacías", han señalado en nota de prensa.

"Solamente han entrado a trabajar una veintena de personas en cada planta, casi todas ellas integrantes de los respectivos equipos directivos. El seguimiento es prácticamente unánime", han expresado.

"Es un buen inicio de este primer ciclo de huelgas, que demuestra la inquietud que tienen los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y su exigencia de revisión salarial que nos está negando Airbus", ha resaltado el presidente del comité de empresa de Airbus-Illescas, Oscar Aguado, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la factoría.

Las trabajadoras y los trabajadores de Airbus están secundado masivamente la huelga; están utilizando el mecanismo de los trabajadores como método de presión para exigir a la empresa "que se siente a hablar y pactar una revisión salarial justa", ha destacado por su parte la presidenta del comité de empresa de Airbus-Helicopters Albacete, África Tarancón.

Apenas faltan siete semanas laborables para terminar el año y la dirección de la empresa Airbus España "no tiene voluntad de sentarse con la parte social y buscar una solución. Seguiremos en huelga mañana y pasado mañana y no descartamos seguir con las movilizaciones mientras la dirección de la compañía no haga el movimiento comprometido y nos traslade una propuesta coherente", advirtieron ambos líderes sindicales; que instaron a Airbus a "dejar de dilatar las reuniones y conversaciones que tenemos que mantener de cara a mantener el poder adquisitivo y cláusula de revisión salarial al final de ciclo."

"ÉXITO ROTUNDO"

Por su parte, el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León, que se trasladó a Illescas para sumarse al piquete informativo a las puertas de la fábrica, ha destacado "el éxito rotundo de esta convocatoria, por el seguimiento masivo de la huelga tanto en Illescas como en Albacete".

Alrededor de un centenar de trabajadores/as en huelga de las dos factorías de Airbus en Castilla-La Mancha se sumarán mañana a la manifestación en Madrid.

Desde Illescas saldrá un autobús y varios vehículos particulares; a los que se añadirán otros 30 o 40 huelguistas de Airbus-Helicopters que acudirán también a manifestarse en Madrid.

IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO COMUNISTA

De su lado, Izquierda Unida Castilla-La Mancha respalda las movilizaciones de toda la plantilla de Airbus, y en concreto a los trabajadores y trabajadoras de las plantas de Illescas y Albacete, y ofrece su ayuda para que puedan alcanzar los objetivos que las centrales sindicales se han marcado.

La formación también anuncia su participación en la manifestación convocada este miércoles 3 de noviembre en Madrid.

Asimismo, el Partido Comunista de España de Castilla-La Mancha secunda las movilizaciones y también estará mañana en esta marcha.