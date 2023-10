Sociedad Nuclear Española reivindica que la energía nuclear sea "objetivo estratégico" de país pensando en su bienestar

Alerta de la pérdida de ingresos que conllevará el cierre de las centrales nucleares, previsto para 2025



TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Emilio Mínguez, que ha defendido que la energía nuclear garantiza un sistema eléctrico "estable, barato y libre de emisiones", ha reclamado de manera enfática que este tipo de energía sea considerado "seriamente" un "objetivo estratégico, pensando en el bienestar de los ciudadanos".

"Las centrales nucleares de España son un activo muy importante, que deben tenerse en cuenta como objetivo, a pesar de las consideraciones políticas y los vaivenes que puedan considerarse en torno a la energía nuclear", ha manifestado Mínguez que, acompañado de la presidenta del Comité Organizador de la XLVIII Reunión Anual de esta sociedad, Rosa González, y de la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, ha dado cuenta de las actividades previstas en la reunión que dicha sociedad celebra esta semana en Toledo.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española ha reivindicado el papel clave de las nucleares a la hora de abaratar la factura eléctrica creando un marco regulatorio estable, y a la de conseguir el objetivo de cero emisiones, como así está previsto en la Unión Europea.

Tras señalar que el sector energético está pasando por un proceso de cambio, dada la necesidad de la descarbonización, los elevados precios de la energía y la dependencia excesiva de combustibles fósiles a unos precios disparatados, a lo que se une la inestabilidad de las situaciones geopolíticas, ha persistido en reivindicar el papel de la nuclear.

"Garantizamos el suministro 24 horas 7 días a la semana durante todo el año, es barata, suponiendo que el marco regulatorio fiscal sea estable, con independencia de factores geopolíticos. En el caso de España, las centrales nucleares, con un solamente 6% de potencia instalada, generamos cerca del 21% de la energía eléctrica del país, sin emitir CO2 y con unos precios muy competitivos", ha justificado.

Dicho esto, también ha puesto en valor los profesionales que integran dicha sociedad, que el próximo año cumple 50 años, tiempo en el que han generado "una gran industria en el país".

"España es una referencia en tecnología a nivel mundial y no puede estar fuera del grupo que se ha formado recientemente de países en Europa y en el mundo que están a favor de la energía nuclear, inclusive algunos de los países que no tienen centrales nucleares. Por tanto, solicitamos al futuro gobierno del país que escucha a los profesionales", ha reclamado ante el rechazo del Ejecutivo en funciones de alargar la vida de las centrales y no cambiar el calendario de cierres escalonados entre 2027 y 2035.

Y es que, según Emilio Mínguez, España es uno de los pocos países que tiene toda la actividad relacionada con la tecnología nuclear, pues además de contar con una buena formación universitaria, cuenta con empresas de generación de combustible y otras empresas punteras que se están ganando proyectos en Turquía, en China, en muchos otros sitios donde realmente hay actividad de centrales nucleares.

"Esto es un valor añadido importante para el país, además de que la operación de nuestras centrales también genera una serie de impuestos para el país. En el momento que se cierren esas centrales, habría que ver de dónde procederían esos impuestos", ha avisado, insistiendo en que el sector nuclear es un "activo muy importante para el país".

ATC DE VILLAR DE CAÑAS

En este encuentro con los medios, el presidente ha sido preguntado por el Almacén Temporal Central de residuos que se iba a ubicar en Villar de Cañas, y que está paralizado. Sobre este concreto, Emilio Mínguez ha explicado que la Sociedad Nuclear Española está pendiente de la aprobación del último plan de residuos radiactivos correspondiente, parado en el Congreso de los Diputados, como consecuencia de las elecciones del pasado 23 de julio.

En otro orden de cosas, y preguntado sobre si la Sociedad Nuclear Española puede garantizar que el tratamiento que se les da a los residuos es inocuo, su presidente ha defendido que dicho tratamiento está "absolutamente garantizado".

"Tenemos referencias a nivel internacional. Por ejemplo, en Finlandia, donde realmente se va a hacer un almacenamiento, el tratamiento que se está haciendo de almacenamiento temporal por parte de las centrales garantiza perfectamente la seguridad de los residuos radiactivos", ha aseverado Mínguez, que ha dio más allá asegurando que la opinión pública está variando su visión con respecto a la energía nuclear.

"Se está dando cuenta de que la energía nuclear es segura, es barata y además es estable, desde el punto de vista geopolítico en cuanto al suministro de los combustibles. Entonces, la juventud se está dando cuenta de que eso les va a suponer a largo y a corto plazo también una garantía de estar con energías seguras, sostenibles, que no emiten CO2", ha insistido el presidente, que ha reiterado que este tipo de energía está teniendo una mejor aceptación en los últimos años.

ACTIVIDADES

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador de la XLVIII Reunión Anual de esta sociedad, Rosa González, ha detallado que al hilo de esta cita, la Sociedad Nuclear Española ha programado talleres Science, Technology, Engenieering and Mathematics (STEM) dirigidas a alumnos de últimos cursos de Secundaria de la ciudad, que se celebran este martes y miércoles en el campus tecnológico de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Química sostenible, Masterchef Nuclear, Explora El Cabril, Magia para Divulgar Ciencia, Hologramas y Formación para Operadores de centrales nucleares son las diferentes opciones que permitirán a los alumnos familiarizarse con distintas realidades del sector nuclear.

El día 3 de octubre, en el mismo lugar, se celebrará el taller de Mentoring 'Impulsando las futuras líderes en Ciencia y Tecnología', que España organiza junto con la NEA-OCDE y que está orientado a niñas de educación secundaria. El objetivo principal es promover vocaciones científicas entre las asistentes.

Por la tarde, de 18.00 a 19.30, en el convento de San Pedro Mártir, 'Women in Nuclear España' organiza la conferencia 'Pasado, presente y futuro de Marie Curie en Toledo', centrada en la visita que la física realizó a la ciudad imperial en 1919.

El día culminará también con una cita abierta al público en el Círculo de Arte de Toledo a las 21.00 horas con la iniciativa de Jóvenes Nucleares 'La Ciencia es la Caña', un foro más distendido para debatir sobre cuestiones de actualidad del sector.

El miércoles 4 de octubre comenzará la Reunión Anual para profesionales del sector nuclear que se prolongará hasta el viernes 6 de octubre.

En el programa también hay actividades abiertas a otros públicos como el 'Curso Básico de Tecnología Nuclear', que tendrá lugar el jueves 5 de octubre en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas del 15.30 a 18.30 horas, y que está orientado a universitarios.

Además de todas estas actividades, están previstas tres sesiones plenarias importantes. "Una es el miércoles, que trata fundamentalmente sobre la situación en Europa de la energía nuclear. El jueves tenemos otra plenaria donde hay participación de personas del World Nuclear Association, que van a tratar fundamentalmente por la tecnología de los nuevos reactores, y la última, donde estarán los directores de generación eléctrica de todas las empresas españolas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP", ha avanzado el presidente de la Sociedad Nuclear Española.

Por último, la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines ha asegurado que para la ciudad de Toledo que la Sociedad Nuclear de España haya elegido la ciudad para esta reunión, que congregará a cerca de 700 personas, es un "honor".