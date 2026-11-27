Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete celebrará el próximo miércoles, 2 de diciembre, un juicio contra M.F.A. y E.M.S., matrimonio acusado de estafar más de 5.000 euros a un compañero de trabajo de M.F.A. en 2022, haciéndole creer que se encontraban amenazados por deudas con la Agencia Tributaria, llegando a simular intentos de suicidio y supuestas operaciones de tráfico de drogas.

Un delito por el que el Ministerio Fiscal solicita siete años de prisión para E.M.S., elevando la petición de cárcel a ocho años para M.F.A. por reincidencia, al contar con una condena por estafa en 2018.

Según los hechos relatados en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso a Europa Press, en julio de 2022 los acusados, puestos de acuerdo con su hijo E., menor de edad, hicieron creer a F.R.S. que contaban con una deuda de 9.000 euros con la Agencia Tributaria, de manera que F.R.S. les habría proporcionado 440 euros en varias transferencias en la creencia de que les estaba ayudando a saldar la deuda.

No satisfechos con el dinero obtenido, en agosto de 2022, los acusados prepararon una escena para hacer creer a F.R.S. que M.F.A. estaba cometiendo un intento de suicidio a causa de las deudas con la Agencia Tributaria, lo que habría conducido a F.R.S. a proporcionarles 3.000 euros. A continuación, lograron que les proporcionase otros 500 euros simulando una avería en el coche.

En los sucesivos días, F.R.S. habría ido proporcionando más cantidades de dinero, alcanzando un monto total de 5.130 euros.

Tras comunicarle F.R.S. a M.F.A. que ya no podría proporcionarle más dinero, este decidió, según la versión de la Fiscalía, atemorizarlo. Para ello le pidió que lo llevara a Jumilla y, una vez allí le hizo creer que se encontraba envuelto en un acuerdo ilícito de venta de drogas por valor de 15.000 euros.

M.F.A. habría hecho creer a la víctima, simulando una conversación con un tercero, que el supuesto comprador había roto el acuerdo de compra de las sustancias, y que los "traficantes de Jumilla" exigían la totalidad del dinero, haciendo responsables a F.R.S. y M.F.A., motivo por el que la víctima habría acudido con el hijo menor de los acusados a pedir información para solicitar un crédito por los 15.000 euros.

Cuando F.R.S. se percató de que era posible que estuviera siendo víctima de un ardid para conseguir dinero, denunció los hechos ante las autoridades. Dado que los acusados comenzaron a interpelar a la víctima para que retirase la denuncia, se acordó una orden de alejamiento de 300 metros con la víctima.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa, por el que solicita una pena de cinco años para E.M.S. y una pena de 6 años para M.F.A. por el delito de estafa, así como una pena adicional de dos años por un delito contra la Administración de Justicia.

Además, solicita una indemnización a F.R.S. de 17.430 euros, a razón de los 5.130 euros estafados, otros 12.300 euros por los perjuicios ocasionados.