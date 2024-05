STE, CCOO y CSIF llaman a los docentes de C-LM a manifestarse el día 18 en Toledo "en defensa de las enseñanza pública"

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

STE, CCOO y CSIF han llamado a los docentes y a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a protestar el próximo 18 de mayo en Toledo para forzar al Ejecutivo regional a restaurar muchas de las medidas que se sacrificaron con la crisis del 2008 y que no han sido recuperadas, cuya ausencia están perjudicando a la "enseñanza pública", como evidencian los resultados del Informe PISA.

Así lo han pedido los responsables de estas tres organizaciones que a las puertas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, han detallado a los medios de comunicación los motivos que les llevarán a manifestarse desde la Plaza de Zocodover al Palacio de Fuensalida el sábado 18, a partir de las 12.00 horas.

El responsable de Acción Sindical de STE C-LM, Lorenzo Alberca, ha denunciado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha convertido en estructurales parte de los recortes que se produjeron en el sector educativo con el Gobierno del PP y que "afectan gravemente a la calidad de la educación".

"Es imposible ofrecer un buen servicio con las actuales ratios de alumnos por aula y la excesiva carga lectiva a la que están sometidos los y las docentes de Castilla y La Mancha, que están sobrecargados, saturados, cansados y hartos de esta situación", ha asegurado.

De igual modo, ha explicado que el resto de comunidades, excepto Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, han recuperado esa reducción de las horas lectivas en enseñanzas medias y en Primaria. "Cuando el presidente habla de agua o financiación autonómica, le oímos decir que Castilla-La Mancha no es menos que nadie y no entendemos cómo ese mismo criterio no se le aplica de puertas para adentro en educación", ha pedido el responsable de STE, que ha terminado añadiendo que el Ejecutivo castellanomanchego tiene "dinero suficiente, pero que no llega a educación".

Mientras, el secretario de la Federación de Ensañanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza, ha recordado que las tres organizaciones convocantes de la protesta del día 18 se negaron a firmar el acuerdo que sí suscribieron ANPE y UGT, a finales de la pasada legislatura, porque simplemente suponía "hacerse la foto".

"Pero no implica la bajada de ratios, ni la reducción de las horas lectivas, de 23 horas para Infantil y Primaria y de 18 horas para Secundaria, Bachillerato y FP o el cobro del verano para los interinos e interinas que trabajan como mínimo cinco meses y medio, como se venía haciendo antes de los recortes", ha cuestionado Mendoza, que también ha reclamado recuperar la reducción de dos horas de jornada para docentes mayores de 55 años sin deducción de haberes.

Por su parte, el responsable regional de Educación en CSIF, José Antonio Ranz, ha alertado de que Castilla-La Mancha, que anteriormente estaba entre los primeros puestos de España, ha bajado hasta el final en el informe PISA, que lideran "las comunidades autónomas que mejores condiciones laborales y profesionales tienen los docentes".

Dicho esto, ha acusado al Gobierno regional de favorecer a la enseñanza concertada en detrimento de la enseñanza pública, a lo que se une una bajada de la natalidad. "Estamos viendo cómo se cierran unidades en diferentes provincias de Castilla-La Mancha, como es en Albacete, como es en Ciudad Real".

EL ACUERDO

Preguntados por las palabras del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que este jueves ha asegurado que las medidas que reclaman forman parte de la "hoja de ruta" del Gobierno regional, suscrita con ANPE y UGT, que aplicará en virtud de un calendario, el responsable de Acción Sindical de STE C-LM ha indicado que ese acuerdo "contempla todo y nada".

"En sus puntos dice que esas medidas están supeditadas al presupuesto, es decir, que se pueden quedar en papel mojado", ha criticado Alberca, que ha cuestionado que lo suscrito con UGT y ANPE "no va acompañado ni de memoria económica ni ha quedado por escrito".

De ahí que los sindicatos convocantes de la protesta exijan "blanco sobre negro, en el que la Consejería realmente se comprometa a llevar eso a cabo".