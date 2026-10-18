Suspendido el acto de Pedro Sánchez previsto este miércoles en Toledo

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Consejo Municipal del PSOE, en Toledo. - DAVID HUFRA - Archivo

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acto de precampaña programado por el PSOE en Toledo el próximo miércoles 21 de octubre ha quedado suspendido, según han trasladado fuentes de la organización a Europa Press.

El evento, anunciado por agrupación local del PSOE de Toledo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, estaba programado a las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio.

Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', la agrupación había convocado el acto anunciando "este miércoles recibimos a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro para seguir compartiendo ilusión, compromiso y futuro".

El acto habría supuesto la segunda visita del presidente del Gobierno a la provincia toledana, tras su visita a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre.