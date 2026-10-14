Talavera acogerá la Gran Final del Campeonato de España de Motocross 2026 los días 24 y 25 de octubre

Presentación de la Gran Final del Campeonato de España - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la importancia de que la ciudad sea sede de citas deportivas como la Gran Final del Campeonato de España de Motocross 2026, y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el motocross.

Así lo ha hecho en la presentación de esta prueba deportiva que ha tenido lugar en El Corte Inglés, acompañado por el presidente del Moto Club Talavera, Jesús Bermúdez, el presidente de la Real Federación Motociclista Española, Ignacio Verneda; el concejal de Deportes, Antonio Núñez, y el director de El Corte Inglés de Talavera, José María Portillo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha subrayado que Talavera "no es solo la sede de esta Gran Final; Talavera forma parte de la historia del motocross español", gracias a la trayectoria del Circuito Cerro Negro y al trabajo que el Moto Club Talavera viene desarrollando desde hace décadas para mantener viva la afición y contribuir al crecimiento de este deporte.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el equipo de Gobierno ha querido respaldar con hechos su compromiso con los deportes de motor, con una inversión y un apoyo municipal que se acercan a los 140.000 euros durante este año.

De esta cantidad, cerca de 80.000 euros se han destinado a obras de acondicionamiento y mejora del Circuito Cerro Negro, con actuaciones como el soterramiento del túnel, trabajos de desbroce e intervenciones en la pista de competición mediante movimientos de tierras para mejorar sus condiciones y preparar las instalaciones para una prueba de esta envergadura.

A esta inversión se suman los 58.000 euros de subvención anual al Moto Club Talavera, destinados a apoyar la organización de competiciones y eventos de motocross.

Asimismo, ha recordado que, a través de los fondos europeos, se contempla una partida destinada a la remodelación integral de los circuitos de motocross y autocross, con el objetivo de disponer de unas instalaciones preparadas para albergar futuras competiciones nacionales e internacionales.

En esta misma línea, el alcalde ha explicado que apoyar este deporte significa mucho más que respaldar una competición concreta, ya que supone invertir en instalaciones deportivas, colaborar con los clubes, reconocer el trabajo de profesionales y voluntarios y apostar por una actividad que forma parte de la identidad de Talavera y que, además, contribuye a proyectar el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

COMPETICIÓN

Los días 24 y 25 de octubre, el Circuito Cerro Negro será el escenario de una Gran Final que contará con un formato pionero en el motocross español: por primera vez, dos Campeonatos de España, con todas sus categorías, se disputarán en un mismo fin de semana.

El sábado será el turno de las categorías MX65, MX85, MXFemenino, MX3 y MX4, mientras que el domingo competirán Élite-MX1, Élite-MX2 y MX125.

La organización prevé reunir a más de 200 pilotos, junto a sus equipos, familiares y aficionados, convirtiendo Talavera en punto de encuentro para los seguidores del motocross de distintos lugares de España.

Gregorio ha destacado que este acontecimiento será "mucho más que una competición deportiva", al representar una oportunidad para atraer visitantes, dinamizar la hostelería y el comercio y proyectar el nombre de Talavera a escala nacional.

"Cuando Talavera acoge una gran cita deportiva, no solo gana el deporte. Gana la ciudad, gana nuestra actividad económica y gana nuestra capacidad de atraer visitantes y demostrar todo lo que podemos ofrecer", ha señalado.

El alcalde también ha querido reconocer el esfuerzo de todas las personas que hacen posible una prueba de estas características, desde la organización y los profesionales hasta los voluntarios, patrocinadores, servicios implicados y aficionados, a quienes ha definido como una parte fundamental de la identidad del motocross en Talavera.

Asimismo, ha reiterado el compromiso municipal de seguir apoyando iniciativas que unan deporte, tradición, promoción de la ciudad y dinamización económica, con el objetivo de garantizar la continuidad de una trayectoria deportiva vinculada al Circuito Cerro Negro y de mantener sus instalaciones a la altura de las grandes competiciones.

Finalmente, Gregorio ha invitado a los talaveranos, a los aficionados al motor y a quienes visiten la ciudad desde otros puntos de España a acercarse al circuito los días 24 y 25 de octubre para disfrutar de la competición y participar en una gran fiesta del deporte.

El alcalde ha concluido agradeciendo la colaboración de la Real Federación Motociclista Española, el Moto Club Talavera, El Corte Inglés y todas las entidades y personas implicadas en la organización, y ha asegurado que Talavera está preparada para recibir a los mejores pilotos y demostrar, una vez más, su capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos.