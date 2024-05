El Teatro Municipal de Almagro acogerá del 9 al 11 de julio el certamen Barroco Infantil del Festival de Teatro Clásico

CIUDAD REAL, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal de Almagro acogerá del 9 al 11 de julio, a las 20.00 horas, una de las convocatorias "imprescindibles" del Festival Internacional de Teatro Clásico desde 2012: Barroco Infantil, un certamen de teatro familiar de cuyo jurado forman parte niñas y niños de colegios públicos de la ciudad.

Entre las obras que participarán en este certamen se encuentran 'Barrocomatik, la rebelión de las máquinas' de Kune Teatre con Anna Ros en la dirección. Es la historia de un inventor que vive rodeado de los autómatas que él mismo ha creado. La rebelión de estas máquinas le conducirá a un viaje emocional que pasará por el compartir, por el jugar y por el sentirse vivo, culminando con su liberación, según ha informado el Festival en nota de prensa.

'Sueño' es una versión libre del 'Sueño de una noche de verano' de William Shakespeare que dirige Emiliano Dionisi. La compañía Criolla y Festivales de Buenos Aires nos acercan uno de los grandes clásicos del teatro universal como una invitación irresistible al juego, al eterno repensar de nuestra existencia, con la potencia irrefrenable de la poesía.

Fran Rei dirige 'Molto Barroco', tercer espectáculo de la compañía Píscore que transita entre el teatro, la música barroca, la comedia y la participación del público, con una exquisita banda sonora que combina piezas clásicas y composiciones originales de Adrián Saavedra. Una auténtica fiesta de la música barroca en clave cómica, ambientada en una corte europea del s. XVIII.

Abril Producción y La Máquina Real, con la dirección de Jesús Caballero, nos traen 'Caballero Soy', una deliciosa obra en la que pequeños y mayores podrán ser testigos de la vida de Cervantes, tanto o más interesante que su propia obra. Un divertido y didáctico espectáculo para soñadores con los ojos muy abiertos en el que Cervantes se desdibuja como escritor para renacer como el Hidalgo Caballero de la triste figura que siempre quiso ser.

La obra que resulte ganadora se representará de nuevo el sábado 13 de julio a las 13.00 horas.

LAS MAÑANAS DEL CORRAL DE COMEDIAS

El emblemático Corral de Comedias tampoco se olvida de los niños y niñas y programa el 12 y el 13 de julio a las 11.30 'La tierra de Jauja' de Lope de Rueda, dirigida por Laura Ferrer. Una obra que actúa como un recordatorio sobre la irracionalidad de perseguir falsas utopías y, a través del humor y la música, logra establecer un puente divertido entre el ayer y el ahora, al alcance de cualquier público.

Además, dentro del compromiso del Festival con el impulso del talento joven y con las personas que acaban de pasar por las escuelas de Arte Dramático, #Almagro47 programa las Matinales del Corral con un proyecto nuevo de este año: Plataforma Corral. En este marco, Laura Garmo y Nacho León, con su compañía Teatro a bocajarro, han creado 'El arte de ser comediante' expresamente para su representación en el Corral. En ella, una pequeña compañía de teatro clásico decide rebelarse y tener por fin su momento de gloria y adueñarse de las tablas. El Siglo de Oro irá apoderándose de los actores, hasta convertirlos en auténticos comediantes.

ESPECTÁCULOS DE CALLE

El Festival no puede desaprovechar la belleza de la ciudad que lo alberga y, por eso, convierte la Plaza Mayor en un amplio escenario que permite contemplar las representaciones a un elevado número de espectadores.

El primer espectáculo que se podrá disfrutar en la calle (el jueves 4 de julio a las 22.00) será la propuesta portuguesa de S.A. Marionetas - Teatro & Boneco 'Lumen una historia de amor': títeres de cinco metros que iluminarán la noche y recorrerán el patrimonio arquitectónico de la ciudad a través de una narrativa musical y de movimiento en la que todos los espectadores participarán.

El 5 y el 6 de julio a las 21.00, la compañía Xampatito Pato presentará 'Só', una obra en la que Jesús Velasco da vida a un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un sinfín de cajas que escapan a su control y con las que juega para dar forma a su universo cómico y delirante. Velasco es también el autor del texto que dirige junto a Arturo Cobas.

La compañía Le PUANT deleitará el 12 y el 13 de julio con 'Gran Sonata', un espectáculo de clown contemporáneo y teatro gestual para todos los públicos, cargado de sorpresas, donde la improvisación y la participación de público tendrán un papel fundamental en la obra.

La noche del 18 de julio quedará a cargo de la Fundación Ochosílabas con 'Aramera macura', una particular lectura de esta obra mayúscula de Bartolomé Cairasco de Figueroa (1538 -1610) a través de la liturgia de la tradición verseadora, tan arraigada en Canarias, y que tiene por protagonista al tipo de estrofa décima (formada por diez versos octosilábicos con rima consonante). Veremos cómo la magia de la improvisación nos trae al siglo XXI una estrofa gestada en el XVI.

El 19 y el 20 de julio los asistentes contarán con un Hamlet peculiar. En 'Welcome & Sorry' Gorka Ganso y Cecilia Paganini representarán la obra de Shakespeare con total fidelidad al original. El tener que hacer el trabajo de una docena de artistas y técnicos, el representarlo en la lengua de Shakespeare, el no tener talento ni habilidades* no serán impedimento. ¿O sí? Si William levantara la cabeza quizás no estaría orgulloso, pero al menos se echaría unas risas.

El Centro Nacional de Busan de Gugak de Corea despedirá el Festival con dos noches (27 y 28 de julio) en las que representará 'Talchum-nori', una oportunidad de experimentar el sentimiento tradicional coreano de 'heung' (alegría) a través de la combinación de danza, canto y actuación.

TALLERES Y LUDOTECA

Una de las labores del Festival es mantener viva la tradición, incluida la del encaje y por ello, en colaboración con el Museo del Encaje y la Blonda y con la Universidad Popular, proponemos un taller dirigido al público infantil y juvenil con la intención de fomentar y visibilizar esta labor almagreña y que los niños y niñas aprendan los cruces básicos del encaje de Almagro. En el Museo los días 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de julio, de 10.00 a 11.00 horas y de 11.00 a 12.00 horas.

El claustro mudéjar del Museo Nacional de Teatro recibirá también dos talleres infantiles: El 18 de julio a las 11.00 en 'Diseñando un cartel', los más pequeños conocerán una obra de teatro determinada, sus personajes, el espacio y el tiempo, y aprenderán unas nociones básicas de diseño para realizar un cartel publicitario; El 23 de julio a las 11.00 también, los niños y niñas en 'Caracterización', partiendo de unas máscaras neutras, maquillarán a uno de los personajes elegidos según edad, estados de ánimo, circunstancias personales y acción en la escena.

También los asistentes contarán con el Refugio climático en la Iglesia de San Agustín, en colaboración con el Museo Nacional del Teatro. Durante todo el Festival, de 16.00 a 17.00 horas, encontraremos allí alivio climático rodeados de patrimonio museístico y, además, los sábado a las 16.15 tendrá lugar una actuación musical de la mano del Dúo Contrastes (Miguel Herreros y Celia González de Aleja) que nos recreará una época, una obra, un instante para recordar.

En #Almagro47 habrá clases de cocina en familia bajo el título de Don Repollo y Doña Berza. Los sábados 13 y 27 de julio, de una manera divertida y creativa, descubriremos juntos los sabores manchegos ligados al Siglo de Oro y pasaremos una mañana diferente.