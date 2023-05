Teatro de Rojas gratis, plan contra la soledad y envejecimiento activo, ideas de Tolón para mayores de Toledo

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la reelección para ser alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha desgranado alguna de sus propuestas destinadas a la Tercera Edad, entre las que pasan entradas gratis para el Teatro de Rojas, un plan contra la soledad y medidas para fomentar el envejecimiento activo.

Así lo ha asegurado durante un acto público de campaña con personas mayores celebrado en el Restaurante Venta de Aires de Toledo, donde ha estado acompañada de ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y el expresidente regional José Bono.

Milagros Tolón ha hecho memoria para relatar cómo sus primeras palabras como alcaldesa fueron dedicadas a las mujeres anónimas "que hacen que hoy, las mujeres jóvenes estén aquí sentadas" y gobernando una ciudad como es Toledo.

La alcaldesa, que ha saludado uno a uno a varios de los presidentes de clubes de mayores de la ciudad, les ha agradecido el haber sido "sostén de muchas familias" durante la pandemia. En su intervención, les ha prometido seguir contando con ellos si revalida el bastón de mando.

En los próximos años quiere acometer un plan de acción contra la soledad para que los mayores tengan refuerzo a través del voluntariado en su día a día, ya que "hay mucha gente que no vive en comunidad" a diario.

Su plan de mayores tendrá como objetivo "reforzar el envejecimiento activo que ya ha empezado a hacerse en todos los barrios de la ciudad"; a lo que ha sumado la importancia de potenciar la cultura para este sector, con "abonos especiales para que los mayores vayan gratis al Teatro de Rojas".

Una importante renovación de servicios es otra de las estrategias en materia de Tercera Edad, como la puesta en marcha de la cafetería del centro de Santa Bárbara.

Ha sido en este punto en el que, a instancias de una de las personas asistentes, se ha comprometido a contratar a un conserje en el citado Centro de Santa Bárbara.

BONO, 73 AÑOS: "MORIRÉ CON EL CARNÉ DE MI PARTIDO EN EL BOLSILLO"

El expresidente regional, José Bono, ha intervenido en el acto para recordar que él está dentro de este colectivo, ya que suma 73 años.

Ha repasado sus inicios como socialista, donde "sólo por ser socialista podías ir preso", recordando las razones por las que entró en el partido, "las mismas por las que sigo y por las que si Dios quiere me moriré con el carné de mi partido en el bolsillo". El carné, por sí mismo, "no da nada", y es quien lo porta el que "lo honra o lo deshonra".

Ha felicitado a Tolón por no hablar "mal" del PP ni de nadie durante su discurso, ya que eso es algo que "acaba definiendo" al PSOE. "En épocas de mítines, la moderación, llamar a todas las puertas, al que ha votado, al que no, al que nos piensa votar, al que está enfadado... no sólo es norma de educación, sino también norma de inteligencia".

Como "vaticinio de emoción", ha dicho que Toledo "quiere tener a la mejor alcaldesa", y por eso mostrará su apoyo a Milagros Tolón.

Ha dedicado parte de su intervención a rememorar cómo cuando él arrancó en el PSOE de Tierno Galván, un proceso electoral en Albacete sirvió para recabar sólo un puñado de votos. "No te preocupes, Pepe. Son pocos votos, pero son de calidad"; le dijo el histórico socialista. "No. Son de caridad", replicó el expresidente.

Ha continuado cosiendo chascarrillos para decir que vota siempre a los candidatos del PSOE, sean quienes sean, aunque a veces discrepe de ellos. Pero, a Tolón, ha dicho, la votaría hasta si se presentara por su partido.

En su particular monólogo, ha repasado también su visita al mítico kiosko Catalino en el toledano parque de la Vega, donde el camarero le ha dicho: "Mi madre es facha y va a votar a Tolón".