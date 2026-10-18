Toledo acoge al mundo farmacéutico con el I Congreso de Sefync los días 21 y 22 de octubre

Cartel del I Congreso de Sefync. - COF DE TOLEDO

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo acoge los próximos días 21 y 22 de octubre el I Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos y Nutricionistas Comunitarios (Sefync).

Este encuentro científico reunirá a profesionales de toda España con el objetivo de actualizar conocimientos y potenciar el servicio de atención nutricional en la farmacia comunitaria, según ha informado el Colegio de Farmacéuticos por nota de prensa.

El evento científico cuenta con el respaldo de entidades clave del sector, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Durante el congreso, se pondrá en valor cómo la combinación de la atención farmacéutica y nutricional funciona como un servicio asistencial efectivo para mejorar la salud de los ciudadanos y prevenir enfermedades.

UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

A pesar de ser una sociedad joven con cuatro años de trayectoria, Sefync ha consolidado su labor mediante cursos de formación, publicaciones científicas y el desarrollo de protocolos comunes.

En esta primera edición del congreso, los asistentes profundizarán en áreas críticas de la salud pública, tales como la obesidad, la desnutrición, el riesgo cardiovascular, el deterioro cognitivo, la salud intestinal y de la mujer, así como la prescripción de ejercicio físico.

El evento culminará con un interesante debate sobre el desarrollo del servicio profesional asistencial de nutrición en la farmacia comunitaria.

En el marco de este Congreso, se presentará el Servicio de Nutrición, promovido por la Sefync, y el servicio de Detección y Prevención del Riesgo Cardiovascular, que promueve el Colegio de Farmacéuticos de Toledo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web oficial www.sefync.org.