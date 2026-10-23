Trasladan al hospital a un trabajador herido grave tras caerle encima una bobina de 300 kilos en Fontanar

Hospital de Guadalajara - SESCAM
GUADALAJARA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador ha resultado herido al caerle encima una bobina de 300 kilos en Fontanar (Guadalajara), por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 en Castilla-La Mancha.
El servicio de emergencias en la región ha recibido el aviso a las 8.26 horas en una empresa de material de aislamiento en la avenida de Asia.
Se trata de un varón de 56 años que ha resultado herido de gravedad mientras estaba trasladando esta bobina de 300 kilos en un toro mecánico.
Le han trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara y hasta el lugar también se ha trasladado la Guardia Civil.