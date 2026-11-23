Palacio Gaspar Díez de Molina de Aragón. - HISPANIA NOSTRA

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja tres edificios históricos de Molina de Aragón (Guadalajara) por su avanzado estado de deterioro. Se trata del Palacio Gaspar Díez, el Palacio de la calle de las Tiendas, y la Casa de la calle Capitán Arenas, tres inmuebles que reflejan el pasado nobiliario y la evolución urbana de la localidad, pero cuya conservación se encuentra amenazada "por graves daños estructurales".

Las tres construcciones son de propiedad privada y forman parte del Conjunto Histórico de Molina de Aragón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, presentan grietas, desprendimientos y otros problemas que, en dos de los casos, han obligado a restringir el tránsito en la vía pública. Hispania Nostra alerta de la necesidad de intervenir para evitar nuevas pérdidas en el patrimonio arquitectónico de la localidad.

Construido entre los siglos XVII y XVIII, el Palacio Gaspar Díez es uno de los ejemplos de arquitectura señorial de Molina de Aragón. Situado en la calle Capitán Arenas, destaca por su monumental fachada de influencia aragonesa, con una portada de piedra arenisca, un gran portón de madera y balcones ordenados. En su interior conserva un vestíbulo de doble altura y una destacada escalera de madera.

"La falta de mantenimiento y los daños derivados de obras en parcelas colindantes han comprometido su estabilidad. Hace casi una década sufrió derrumbes parciales en su parte trasera, que obligaron a una demolición controlada. Más recientemente, nuevos desprendimientos en el muro de la planta baja provocaron el corte de la calle. Pese a las actuaciones administrativas, el inmueble sigue pendiente de una rehabilitación integral que frene su deterioro", aseguran desde la asociación en nota de prensa.

El Palacio de la calle de las Tiendas, construido entre los siglos XVII y XIX, conserva algunos de los elementos más característicos de las antiguas casas solariegas de Molina de Aragón. Su fachada, con balcones de hierro forjado, carpinterías de madera y un amplio alero tradicional, está presidida por un escudo nobiliario que testimonia su vinculación con los linajes históricos de la localidad.

Aunque mantiene su estructura y buena parte de sus elementos originales, el edificio presenta "un deterioro considerable", con grietas, humedades, pérdida de revestimientos y daños en balcones y carpinterías. "Especialmente preocupante", según la asociación, es la situación de dos vanos de la fachada que han tenido que ser apuntalados, así como el deterioro del alero, que plantea dudas sobre el estado de la cubierta.

GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS

La Casa de la calle Capitán Arenas se encuentra junto al paseo de los Adarves, en un entorno ligado al antiguo recinto amurallado de Molina de Aragón. Su configuración actual, de finales del siglo XIX o principios del XX, podría conservar estructuras anteriores vinculadas a la muralla. Entre sus elementos más singulares destacan una portada de piedra con arco de medio punto, balcones de forja y un torreón posiblemente relacionado con las antiguas fortificaciones.

"El inmueble presenta extensas grietas, humedades, desprendimientos y un avanzado deterioro de sus fachadas. La gravedad de los daños ha obligado a vallar la acera contigua para impedir el paso de peatones ante el riesgo de derrumbe. Su situación amenaza la conservación de un edificio estrechamente vinculado a la imagen histórica de la localidad".

Con la incorporación de estos tres inmuebles de Molina de Aragón, la provincia de Guadalajara eleva a 47 el número de bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, mientras que Castilla-La Mancha alcanza los 150.