El Tribunal Supremo desestima el recurso de CCOO contra el cierre del tren convencional en Cuenca

Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

CUENCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Comisiones Obreras contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023 que clausuraba el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel de la línea Aranjuez-Valencia, con paso por la provincia de Cuenca, y condena a costas a la parte recurrente.

De acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal desestima los distintos argumentos presentados por los demandantes.

En primer lugar, rechaza que haya existido una vulneración del procedimiento administrativo general en el acuerdo y afirma que las partes interesadas tuvieron tiempo suficiente para presentar alegaciones entre la presentación del informe de Ineco que determinaba la falta de rentabilidad de la línea y el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido.

En segundo lugar, el tribunal entiende que los informes aportados por la parte para responder a este informe "no son suficientes para desvirtuar el detallado y minucioso estudio técnico realizado y los datos económicos aportados".

Finalmente, la sentencia también desestima los argumentos defendidos por los demandantes para reclamar que el Plan XCuenca, que prevé el aprovechamiento urbano de los terrenos ferroviarios, tenía que haberse sometido a evaluación ambiental.