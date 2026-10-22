Trillo supera su simulacro de emergencia anual

Simulacro en el CSN en Trillo - CSN

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Trillo (Guadalajara) ha realizado este jueves el preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.

La actuación del CSN se ha desarrollado desde la Sala de Emergencias de respaldo (Salem 2), situada en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrejón de Ardoz (Madrid). Este tipo de ejercicios en la Salem 2 se lleva a cabo una vez al año para simular la indisponibilidad de la Sala de Emergencias en la sede del CSN, gracias al acuerdo firmado por ambas instituciones en 2010.

Durante el ejercicio, según informa en nota de prensa, el CSN ha realizado el seguimiento del estado de la planta y de las actuaciones del titular para recuperar las condiciones seguras. Asimismo, se ha mantenido en contacto con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara para recomendar las medidas de protección radiológica que hubiesen sido necesarias en caso de haberse producido.

El ejercicio se ha iniciado a las 10.30 horas con la declaración de alerta de emergencia (Categoría II) del Plan de Emergencia Interior debido a un incendio en el recinto de uno de los generadores diésel. Posteriormente, se ha simulado una rotura de tubos de un generador de vapor y la pérdida total de energía eléctrica exterior, lo que hubiera llevado a la parada del reactor.

También se ha simulado un accidente laboral de una persona herida con contaminación interna, que hubiera sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón.

Ante esta situación, el CSN habría recomendado al Cecop, activado en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, la declaración de situación 1 del PENGUA (control de accesos en Zona 1 (10 km) en todos los sectores).

SITUACIONES, CATEGORÍAS Y MODOS DE RESPUESTA

El titular de la central ha llegado a simular la declaración de emergencia en el emplazamiento (categoría III) de su Plan de Emergencia Interior (PEI). Por su parte, el CSN ha activado su Organización de respuesta ante emergencias (ORE), llegando hasta el modo 2, que implica la activación de los grupos operativos de su Sala de emergencias (Salem), en este caso, de la instalación de respaldo que el regulador dispone en la UME.

Desde el CECOP se ha activado la situación I del Plan de emergencia nuclear exterior de la central nuclear de Trillo (PENGUA).

Un suceso de esta naturaleza habría sido clasificado inicialmente como nivel 2 en la Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

La misión del Consejo de Seguridad Nuclear es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura. Del mismo modo, vela por el establecimiento de medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Situaciones como la simulada durante el ejercicio están contempladas en los procedimientos de operación de emergencia de las instalaciones. Los resultados de este simulacro servirán como base para futuras acciones de mejora para responder de manera eficaz ante cualquier incidente nuclear que pueda ocurrir en el futuro.