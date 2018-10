UGT y CCOO se concentrarán en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara por los convenios de limpieza

Actualizado 27/10/2018 18:44:14 CET

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

FeSMC UGT Castilla-La Mancha y CCOO han anunciado que llevarán a cabo paros y concentraciones los días 14, 15 y 16 de noviembre tras una ronda de asambleas con las delegadas de las 10.000 limpiadoras de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y después de que el sector esté sin convenio desde enero por el "inmovilismo de las patronales en sus planteamientos".

También han acordado otras medidas de presión, como denunciar a la Inspección de Trabajo las condiciones que tienen muchas de las empleadas, a las que no se les pagan horas extras, no se les hacen sustituciones por bajas ni se les proporciona ropa adecuada y material de trabajo suficiente, ha informado UGT en un comunicado.

El responsable regional de limpieza de UGT C-LM, Félix Frutos, ha señalado que los planteamientos de las patronales están "muy alejados de lo que se firmó a nivel nacional en el AENC de un incremento del 2% para cada año de convenio".

En concreto, en Cuenca las patronales plantean subidas de entre el 0,75% para 2018 y el 2% para 2021; en Ciudad Real entre el 0,8 y el 2,2% para cada uno de esos cuatro años y en Guadalajara entre el 0,5 y el 2% para el mismo periodo de tiempo. Además, las empresas han propuesto no aplicar retroactividad en 2018, "por lo que se ventilarían casi por completo la subida de un año y aplicarían los incrementos más cercanos al AENC en 2020 y 2021", ha explicado Frutos.

A esto se suman otros muchos problemas del sector, en el que el 90% de las trabajadoras son mujeres con jornada parcial. "Muchas llevan 30 o 40 años limpiando y no tienen jubilación por las pocas horas cotizadas, lo que estamos pidiendo es que cuando haya vacantes puedan optar al aumento de jornada para acercarse a la completa y tener una jubilación mínimamente decente", ha señalado Frutos. En esta línea, también exigen que el plus de transportes se pague íntegramente en todos los tipos de jornada laboral y no como actualmente, de manera proporcional a la jornada.