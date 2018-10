UGT pide a la Junta aclarar si habrá oposiciones y acuerdo de legislatura en educación

Publicado 26/01/2017 12:40:09 CET

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de UGT en Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que dé a conocer sus "verdaderas intenciones" sobre si habrá un acuerdo de legislatura en educación y si convocarán finalmente oposiciones al cuerpo de maestros.

En una nota de prensa, UGT ha resaltado este jueves que existen "demasiadas incertidumbres" en un ámbito que la Consejería de Educación lleva negociando "durante meses" con las organizaciones sindicales y que tras creer que se había llegado a "un punto de acuerdo, aunque fuera de mínimos, parece que todo se paralizó y se ha quedado en el sueño de los justos".

En este sentido, ha denunciado "el inmovilismo" del Gobierno regional para alcanzar un acuerdo de legislatura en educación ya que, a su juicio, "debería de haber una decisión tomada" para poder recuperar "los derechos perdidos en los años de gobierno del Partido Popular".

"Estamos hablando ya del trimestre anterior y cada día que pasa sin asegurar dicho acuerdo son días que nuestro sistema educativo sigue sin recuperarse y se resiente del daño causado", ha lamentado el sindicato, que ha afirmado no entender "por qué no se firma un acuerdo que reporta beneficios a la educación en Castilla-La Mancha".

POSTURA DE UGT RESPECTO A CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

Además, UGT ha criticado "la indecisión y de la desconfianza ante una decisión tan importante como la convocatoria de oposiciones".

"A día de hoy todavía no conocemos una postura clara al respecto sobre un tema tan importante que llena de zozobra y desesperación a los aspirantes de Castilla la Mancha, que un día deciden apuntarse a una academia de preparación de oposiciones y otro día se borran de la misma", ha manifestado el sindicato, que ha afirmado ser partidario de que haya una convocatoria "suficientemente amplía para poder recuperar las plazas que se han perdido estos años (unas 6.000)".

No obstante, la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) de la UGT ha remarcado que si la convocatoria no tuviese la oferta que demanda, su posición es que "no haya convocatoria, ya que un número ridículo de plazas provocaría desesperación entre los opositores".

También, ha subrayado que el colectivo de interinos está "muy desprotegido" ya que no conocen "ningún tipo de avance en el cobro del verano y en la mejora de derechos laborales de los mismos".

Por todo ello, la FeSP-UGT ha pedido al consejero de Educación, Ángel Felpeto, que "se pronuncie de una vez sobre las verdaderas intenciones del Gobierno autonómico" sobre si se va a firmar algún tipo de acuerdo de legislatura, si "sirve el borrador" que han negociado y que resuelva "la duda de las oposiciones".

"Para ello, puede quedar de acuerdo con sus homólogos de otras comunidades y conocer de primara mano si por fin en otras comunidades va a haber oposiciones o no, y qué va a pasar en Castilla la Mancha", ha sugerido el sindicato.