Archivo - Cocaína. Foto de archivo. - Marcus Brandt/dpa - Archivo

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a acoger este martes, 1 de diciembre, el juicio contra J.G.C.P., un varón que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, por un delito contra la salud pública, al traficar con cocaína.

En su escrito de acusación, que recoge Europa Press, la Fiscalía relata que sobre las 15.50 horas del 11 de noviembre de 2023, el acusado, con intención de traficar y extender el consumo de sustancias nocivas a la salud a terceras personas conocidas o desconocidas, se encontraba en las inmediaciones de la Avenida del Rosario de la localidad de Dosbarrios (Toledo), momento en que fue interceptado por la Guardia Civil.

Los agentes le intervinieron 9,4 gramos netos de cocaína, con una riqueza media expresada en cocaína base del 25,12%, distribuidos en doce envoltorios que poseía con la finalidad de distribuirlos a terceros, así como 60 euros, metálico procedente del desempeño de su ilícita actividad.

La cantidad total de cocaína intervenida alcanza en el mercado ilícito un valor de 744,44 euros si se vendiera por dosis y 314,20 euros si se vendiera por gramos.

El Ministerio Fiscal considera que procede imponer al acusado las penas de cuatro años de prisión y accesoriamente la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 1.500 euro de multa --con un mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago--, y las costas.

De igual modo, sostiene que interesa que en la sentencia al acusado, nacional de Colombia y en situación irregular en España, se le sustituya la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante cinco años atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes.

Dictada sentencia condenatoria y acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por expulsión, interesa, si el penado no se encuentra o no queda efectivamente privado de libertad, el ingreso en centro de internamiento de extranjeros a los efectos de asegurar su expulsión y en tanto se ejecutan los trámites de la misma, que deberá hacerse efectiva en el plazo más breve posible y en todo caso dentro de los sesenta días máximos que prevé el art. 62.2 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, debiendo cesar el internamiento una vez finalizado dicho plazo de sesenta días.