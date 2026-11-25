Intervención del cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, en el acto de campaña en Corral de Almaguer. - PP TOLEDO

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha acusado este miércoles al PSOE de haber fallado en la protección de las mujeres víctimas de la violencia y ha defendido el compromiso del Partido Popular con la lucha contra esta lacra, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así lo ha manifestado durante una comida-mitin celebrada en Corral de Almaguer, junto a la alcaldesa de la localidad, Manuela Lominchar; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el vicesecretario de Organización del PP provincial, Joaquín Romera, a la que han asistido afiliados, simpatizantes, alcaldes y concejales de toda la comarca, según ha informado el PP en nota de prensa.

Velázquez ha cuestionado los principios feministas del PSOE, recordando las palabras del exministro José Luis Ábalos cuando afirmaba "soy feminista porque soy socialista", y ha acusado al Partido Socialista de hacer "una utilización ideológica de la mujer", criticando "la incoherencia" entre su discurso feminista y sus actuaciones en materia de protección a las mujeres.

En este sentido, el candidato del PP al Congreso de los Diputados ha recordado las graves consecuencias de la Ley del 'Solo sí es sí', que "ha permitido a maltratadores y a violadores salir antes de prisión y tener una reducción en las condenas que tenían".

Asimismo, se ha referido a los problemas en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y ha cuestionado la actuación del Ministerio de Igualdad.

"No solamente hemos conocido que funcionaban erróneamente, hemos conocido que en el Ministerio de Igualdad lo sabían. Sabían que no servían para aquello para lo que se habían comprado, sabían que no estaban protegiendo a las mujeres de sus maltratadores", ha denunciado Velázquez, apuntando además a una posible existencia de corrupción en el contrato de las pulseras, al que se ha referido tras recordar la intervención de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Europea.

UN PACTO POR EL MUNDO RURAL Y LA DEFENSA DEL CAMPO ESPAÑOL

Por otra parte, Velázquez ha destacado el protagonismo del sector agrario en el programa electoral del Partido Popular, con medidas dirigidas a garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, combatir la despoblación y generar oportunidades en los municipios rurales.

"Es un programa electoral que, por supuesto, saca del cajón del olvido el mundo rural, porque una de las principales propuestas que llevamos, y más ambiciosas, es conseguir un pacto por el mundo rural, un pacto por el campo y por el monte, que de verdad incentive la vida en el campo", ha explicado.

El candidato popular ha incidido también en la importancia de las negociaciones del presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 y en la necesidad de defender la Política Agraria Común (PAC), fundamental para la actividad económica de comarcas como La Mancha.

"Seguro que se acuerdan de Isabel García Tejerina, seguro que se acuerdan de Loyola de Palacio y seguro que se acuerdan de Miguel Arias Cañete. Ministros que no se levantaron de la mesa hasta que no hubo un buen acuerdo para el campo español. Y eso es a lo que nos comprometemos también en el programa del Partido Popular", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el compromiso del PP con la actividad cinegética, por su contribución a la generación de riqueza y empleo en la provincia de Toledo, y la propuesta de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que garantice este recurso en cantidad y calidad, también para los agricultores y ganaderos.

"Hay que apoyar y hay que incentivar que la gente viva en el campo y que la gente trabaje y que puedan tener explotaciones agrícolas y ganaderas que sean rentables, que les dé para vivir. Es completamente fundamental", ha concluido.