Velázquez zanja la polémica sobre el Círculo de Arte: "¿Dicen que lo vamos a cerrar? ¡Qué manera de hacer el ridículo!"

TOLEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha salido al paso en sus redes sociales al respecto de la polémica suscitada en torno a la situación del espacio del Círculo de Arte, asegurando ante aquellos que dicen que "va a cerrar" que están "haciendo el ridículo" de una forma "artística".

A través de sus redes sociales, en un mensaje recogido por Europa Press, Velázquez recuerda que el Círculo de Arte en la iglesia de San Vicente "es un espacio cultural municipal muy querido en Toledo".

"Allí estudié, cuando todavía estaba cedido a la Universidad, primero de Derecho. Allí he participado como espectador en numerosas exposiciones y conciertos, he pasado las mejores horas de mi juventud disfrutando de buena música y mejor compañía y he tenido hasta la oportunidad de poder actuar con mi grupo de música ante un Círculo de Arte abarrotado", añade. "Y ahora, ¿algunos dicen que lo queremos cerrar? Qué manera tan artística de hacer el ridículo".

Con todo, asegura que quiere demostrar "con hechos" que esta legislatura en Toledo lo será "de la cultura", y el Ayuntamiento "va a liderar la estrategia para conseguir, con planificación, ser una de las ciudades españolas que compitan para ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Estoy convencido de que en ese trabajo y objetivo compartido tiene que estar también nuestro querido Círculo de Arte de Toledo", finaliza.