Venezolanos en C-LM, entre la esperanza y la incertidumbre ante la crisis de su país

Publicado 02/02/2019 16:51:13 CET

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Venezolanos que residen en Castilla-La Mancha se mueven entre la esperanza y la incertidumbre ante los últimos acontecimientos vividos en su país, según han relatado a Europa Press, tras declararse así mismo el presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como "presidente encargado" del país la pasada semana.

El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a dar una "muestra de fuerza pacífica" en el inicio de las manifestaciones que ha convocado para este sábado. "Hoy #2Feb vamos a reencontrarnos en la calle para mostrar nuestro agradecimiento al respaldo que nos ha dado el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo en la entrada de la ayuda humanitaria y continuar nuestra ruta hacia la libertad", ha manifestado Guaidó.

Pavel Sidorenko, venezolano residente en Cuenca, es profesor asociado en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha y llegó a España hace tres años tras serle concedida una de las becas internacionales de la Fundación Carolina.

Cree que lo que acontecido en Venezuela "busca restituir el hilo constitucional, que se rompió en el 2018 al celebrarse unas elecciones que no fueron reconocidas ni por los factores políticos internos ni por la comunidad internacional".

Sidorenko cree "imposible" determinar qué va a pasar a corto plazo. "La fuerza armada en estos momentos está en la obligación de acatar las órdenes del nuevo comandante, que es el nuevo presidente", pero asegura no saber qué pasará porque el Alto Mando Militar expresó su lealtad a Maduro, aunque, señala, "la tropa está sumamente fracturada desde hace varias semanas, llegando muchos militares a tener que salir de Venezuela".

"Entonces vemos que ahora el Ejército es un elemento determinante para los hechos que se vayan a producir en los próximos días. En estos momentos en mi país el acceso a los alimentos, a la salud, a la medicina, es entre difícil y prácticamente imposible, entonces por mucho dinero que puedas tener hay muchas cosas que no se consiguen, ni siquiera en el mercado negro".

Sidorenko, por último, cree que España debería ser más determinante en su respuesta sobre el conflicto, "pero sabemos que varios factores políticos tienen una presión sobre las decisiones que toma el Ejecutivo de Pedro Sánchez". Además, ha considerado la respuesta que ha dado la Unión Europea como "muy tibia".

"LUZ AL FINAL DEL TÚNEL"

María Eugenia Cañizares llegó a Talavera de la Reina hace unos meses tras dejar todo lo que tenía en su país, con sus dos hijos y su marido, gracias a que poseen la nacionalidad italiana. En su país natal regentaban una tienda de pasteles y dulces, pero la imposibilidad de acceder a materias primo hizo necesario salir de Venezuela en busca de un futuro para sus hijos.

De Caracas voló ella sola hasta México, donde tras un año viviendo y trabajando consiguió sacar a su marido y sus hijos de Venezuela. Tras tres meses toda la familia allí, la victoria de la izquierda en el país les inquietó y tomaron la decisión de dar el salto a Europa.

Tras lo ocurrido, Cañizares ve ahora "la luz al final del túnel" y tiene la esperanza "de que ahora se vayan cumpliendo una a una las leyes" porque, a su juicio, "la situación va a ir mejorando porque ya se logró que la mayoría de países reconozcan al nuevo presidente que tenemos".

Espera que el nuevo presidente autoproclamado esté en una embajada extranjera en la que le estén dando protección de vida porque "el Gobierno de Maduro quiere expulsarlo del país, y espero que, si intentan entrar en esas embajadas para cogerle, actúe la ley internacional y vayan a por ellos".

Preguntada por la posición que debería tomar el Ejecutivo de Sánchez, cree que está "muy calladito" y que debería hablar. "No acaban de decir el sí rotundo porque a nivel internacional están cercados cada vez más por problemas como los presupuestos", ha sentenciado esta venezolana residente en Talavera.

Por último, Cañizares ha agradecido a la ciudad de la cerámica su acogida. En la actualidad se encuentran buscando trabajo "y los niños por fin se encuentran tranquilos continuando sus estudios". También se ha mostrado agradecida a Cáritas "por el apoyo emocional y alimenticio".

RESPIRAR LIBERTAD

Wilko Nieves, residente en Illescas y presidente de MOVERE España, movimiento de venezolanos de la resistencia en el extranjero, llegó a España "huyendo de la dictadura que hoy por hoy está azotando a Venezuela". Después de que el joven diputado Juan Guaidó se autoproclamase presidente del país, arropado por miles de venezolanos Wilko Nieves cree que por fin se "respira libertad" en este país.

En su opinión lo que está ocurriendo en Venezuela es una "crónica de una muerte anunciada". "Es el despertar del pueblo venezolano. Estamos cansados de las continúas humillaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar por culpa del dictador Nicolás Maduro. Es una injusticia que el Gobierno nos manipulara a cambio de una bolsa de comida o un sueldo insignificante".

A corto plazo, el presidente de MOVERE España cree que lo único que puede hacer Nicolás Maduro es "hacer la maleta e irse". Critica también el hecho de que los medios de comunicación estén secuestrados por el Gobierno ya que la única forma que tienen de buscar apoyos en el exterior es a través de las redes sociales. Respecto a Guaidó considera que es un presidente "joven y profesional" y, que, sobre todo, "está dispuesto a trabajar para que Venezuela sea libre".

Respecto a la posición de España, ha indicado que "no puede ser que con la calidad de vida que ofrece esté al margen de lo que está sucediendo".

Nieves sueña con que Venezuela vuelva a ser el país que era hace 20 años y para ello, ha afirmado, habría que "abrir el canal humanitario y facilitar que entren medicinas y comida" así como "conseguir que vuelvan aquellos jóvenes que salieron huyendo por culpa de este régimen político y, sobre todo, tener libertad para poder sacar Venezuela adelante".

QUE GUAIDÓ SE MIDA EN LAS URNAS

Por el contrario, Darcy Cárdenas, desde hace 14 años en Albacete y que vive las últimas horas "pegada a su teléfono móvil al que le llegan los mensajes de su familia", ha calificado de "anticonstitucional" la autoproclamación de Guaidó como presidente.

Opina que las manifestaciones contrarias al gobierno de Nicolás Maduro se hacen "por intereses internacionales de la derecha" y aboga "por unas nuevas elecciones" que impidan que el país se aboque a una "guerra civil".

Tal y como ha explicado a Europa Press, Guaidó no es, en su opinión, la solución para Venezuela sino que lo define como un "salvador mesiánico que solo quiere desestabilizar el país". La violencia que se ha generado en torno a su proclamación como presidente de la República es una evidencia e insiste: "si quieres una sociedad que progrese, no empiezas por la lucha armada, y si de verdad quiere ser presidente que se mida en las urnas".

Del líder de la Asamblea Nacional también dice que será "la sombra del americano y de los intereses de esos venezolanos ricos que están en el extranjero", por lo que a Venezuela, "no le beneficia un presidente así".

Por otro lado, Cárdenas ha asegurado que es necesario que Nicolás Maduro "recule de sus actitudes con el pueblo porque la cesta básica está insostenible".

Sobre el apoyo a Guaidó que han mostrado públicamente los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado, la venezolana sentencia: "No me parece que estén ayudando a Venezuela. PP y Ciudadanos no están allí para saber lo que necesita el país".