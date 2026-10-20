Villanueva de la Torre acoge el II Fin de Semana del Deporte para cerrar su año como Villa Europea del Deporte

Presentación II Fin de Semana del Deporte de la Provincia. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villanueva de la Torre (Guadalajara) acogerá este fin de semana el II Fin de Semana del Deporte de la Provincia de Guadalajara, una iniciativa impulsada por la Diputación provincial para dar visibilidad a la diversidad deportiva del territorio y que servirá de broche a las actividades organizadas durante 2026, año en el que el municipio ha sido distinguido como Villa Europea del Deporte.

El programa incluirá actividades deportivas colectivas y familiares durante la mañana del sábado 24, un partido de baloncesto entre las leyendas del Real Madrid y el Unión Villanueva de la Torre por la tarde, y la celebración el domingo de la II Media Maratón de Villanueva de la Torre y una carrera de 11 kilómetros.

El diputado provincial delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos, y la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, han presentado este martes la programación, que toma el relevo de la primera edición, celebrada el pasado año en Cifuentes.

Campos ha explicado que la iniciativa pretende poner en valor las distintas disciplinas que se practican en la provincia, más allá de deportes mayoritarios como el fútbol, el fútbol sala y el baloncesto, y reconocer el trabajo de los clubes y del deporte escolar.

El sábado, entre las 11.00 y las 14.00 horas aproximadamente, se desarrollarán sesiones de Body Combat, Jumping y Zumba, esta última a partir de las 13.00 horas.

La organización habilitará también hinchables para los niños con el objetivo de facilitar que las familias puedan disfrutar de las actividades.

Por la tarde tendrá lugar el partido de exhibición entre las Leyendas del Real Madrid y el equipo del Unión Villanueva de la Torre.

La expedición visitante estará integrada por jugadores que han formado parte de la primera plantilla del club madrileño y que han competido en la máxima categoría, algunos de ellos también como internacionales.

El domingo 25 se disputarán la II Media Maratón de Villanueva de la Torre y una prueba de 11 kilómetros, con recorridos que discurren en su mayor parte por el campo a través.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la satisfacción del municipio por acoger una cita que permitirá reunir a deportistas, familias y aficionados de distintos puntos de la provincia.

Rico ha señalado que el año como Villa Europea del Deporte ha servido para promover hábitos de vida saludables y acercar la práctica deportiva a vecinos de todas las edades.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Diputación, que ha contribuido a mejorar también las instalaciones deportivas municipales, entre ellas el pabellón, con la incorporación de canastas móviles, y los vestuarios del campo de fútbol. También ha aludido a la futura mejora del césped de este campo.

Rico ha subrayado que, más allá de las actuaciones materiales, uno de los principales logros ha sido la unión de los clubes y la cohesión de la ciudadanía a través de la actividad deportiva.

"Este fin de semana supone el broche de oro para Villanueva de la Torre y queremos celebrarlo con toda la ciudadanía", ha subrayado.

La cita coincide además con el inicio de la temporada 2026-2027 de las competiciones de deporte escolar, cuyo comienzo está previsto para principios de noviembre.

Según ha indicado Campos, las competiciones de la temporada anterior reunieron a más de 3.000 participantes en el conjunto de la región.