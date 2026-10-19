Vox denuncia "un nuevo fallo" de las alarmas de la Junta en Urda (Toledo)

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vuelto a cargar contra la "negligente gestión de emergencias" del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras el temporal de fuertes lluvias que ha azotado el municipio toledano de Urda, donde "se recogieron hasta 140 litros por metro cuadrado sin que el sistema de avisos a la población emitiera alerta alguna".

"La alarma del PSOE volvió a quedarse muda a pesar de que hace dos meses, Page hizo sonar todos los móviles de la región para avisar de algo tan poco peligroso como un eclipse solar", ha afeado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, en nota de prensa.

El Ayuntamiento de Urda está estudiando solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, tras la inundación que sufrió el municipio este domingo entre las 15.00 y las 18.00 horas y que supuso una acumulación de unos 135 litros por metro cuadrado.

CÁNCER DE MAMA

De otro lado, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el parlamentario de Vox ha enfatizado que "el verdadero compromiso con la salud de las mujeres" se demuestra con presupuestos y pruebas diagnósticas.

Al hilo, ha anunciado que Vox ha registrado una batería de preguntas para conocer el número de pruebas preventivas pendientes de realizar tras la crisis en Talavera de la Reina.

En segundo orden de cosas, el portavoz parlamentario ha anunciado la iniciativa que Vox defenderá en el próximo Pleno de las Cortes para exigir a la Junta de Comunidades que dicte las normativas necesarias que impongan la incorporación obligatoria de la Bandera de España en los uniformes de todas las Policías Locales de la región.

Sánchez ha argumentado que la bandera nacional representa la unidad, la concordia y el marco constitucional por lo que resulta "indispensable" unificar la uniformidad en los municipios para respaldar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.