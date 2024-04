Vox pide suspender el acuerdo agrícola de Marruecos, PSOE rechaza la iniciativa y PP plantea una nueva redacción

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha propuesto en las Cortes de Castilla-La Mancha la suspensión "inmediata" del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, algo que han planteado en distintos parlamentos autonómicos. La proposición no de ley de la formación de Santiago Abascal advierte del "enorme perjuicio" económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y de Castilla-La Mancha. De su lado, el PSOE ha rechazado esta iniciativa porque "no soluciona ningún problema", mientras que el PP ha propuesto una nueva redacción, ya que avisa a los de Vox que así no la pueden apoyar.

Ha abierto este debate el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, quien ha pedido a los diputados del PSOE que "reconsideren" su postura y apoyen esta proposición no de ley con el "sí rotundo" de defender los intereses de "nuestros agricultores y ganaderos" y con el "sí rotundo" de defender al campo.

En caso contrario, ha advertido el parlamentario de Vox a los socialistas, "estarán votando en contra de los intereses de nuestros productores y también de los consumidores".

David Moreno ha acusado al PSOE y al PP de ser "parte responsables de abocar a la ruina a los agricultores y ganaderos", al haber apoyado con sus votos la Agenda 2030 y el Pacto Verde, por lo que ha insistido en pedirles que aprueben esta iniciativa de proposición no de ley "para salvar a nuestros productores".

"Solicitemos todos suspender el acuerdo agrícola con Marruecos y paremos esa competencia desleal que arruina a nuestros productores. Nosotros, los diputados de Vox, tenemos presente cada día que aquí estamos para defender el futuro de las explotaciones agropecuarias".

Ha dicho que Vox no va a cesar hasta que logre terminar "con esa competencia desleal", porque "nuestro compromiso con el sector agrario es firme". Además, ha defendido que la suspensión del acuerdo agrícola con Marruecos también es de "urgente necesidad" para garantizar la seguridad agroalimentaria de los consumidores porque "todos los meses saltan alarmas por la detección de productos agrícolas marroquíes infectados", ha advertido Moreno.

También ha agradecido al PP el "esfuerzo" que ha hecho por enmendar la iniciativa de Vox en la que, según ha adelantado, su grupo parlamentario podría "estar de acuerdo". "Ese es el camino, llegar a acuerdos dentro de estas Cortes para proteger a nuestros productores y que las explotaciones agropecuarias tengan futuro".

EL PP PIDE REVISAR LOS ACUERDOS COMERCIALES CON TERCEROS PAÍSES

El PP, por boca de su diputada Itziar Asenjo, ha anunciado que va a presentar una enmienda parcial a la iniciativa de Vox instando al Gobierno regional a solicitar en el ámbito de sus competencias al Gobierno de España y a las autoridades de la Unión Europea la revisión y modificación de todos los acuerdos comerciales con terceros países, incluido Marruecos, "por ser perjudiciales efectivamente para nuestro sector primario".

Los 'populares' también piden que se incluyan las cláusulas espejo que exigen que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga exactamente en las mismas condiciones que aquello que "hemos impuesto en la producción a nuestros agricultores y ganaderos".

La parlamentaria del PP ha advertido a Vox que los 'populares' no pueden votar su proposición no de ley tal y como la presentan. Por ese motivo --ha dicho-- han planteado una nueva redacción.

De este modo, la dirigente 'popular' ha argumentado que es cierto que los agricultores de Murcia se ven "muy perjudicados" con este acuerdo con Marruecos puesto que los productos que se importan desde Marruecos son principalmente frutas y hortalizas y cierto --ha apuntado-- es que Castilla-La Mancha también está creciendo en la producción de frutas y hortalizas "pero la situación difiere".

Ya que, ha subrayado, hay otros acuerdos comerciales con otros países que están perjudicando "gravemente" a los agricultores castellanomanchegos.

"Otro de los problemas que tenemos, como también ustedes saben, es la competencia desleal, que está afectando de forma directa a la rentabilidad de nuestras explotaciones. Competencia desleal porque, obviamente, el problema que tenemos, como digo, no sólo con Marruecos, sino con otros muchos países, es que las producciones son mucho mayores en otros países porque se les permite utilizar productos fitosanitarios que están prohibidos por la Unión Europea".

Sin embargo, ha aseverado en Castilla-La Mancha, "nuestros agricultores y ganaderos ofrecen productos de una excelente calidad, preste a las trabas constantes y a los palos en la rueda con los que se encuentran" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

PSOE: "TENEMOS UNA DE LAS FRONTERAS MÁS SEGURAS"

Por boca del PSOE ha tomado la palabra su diputado Antonio Sánchez, quien ha recordado que esta iniciativa de Vox la viene trasladando a los diferentes parlamentos autonómicos y que "la utiliza como una extensión de su política a nivel nacional".

"Aquí no tenemos esa competencia para actuar sobre los acuerdos de la Unión Europea", ha dejado claro el socialista, quien cree que esta proposición no de ley deja a la vista que Vox "no tiene un proyecto de región".

Asimismo, ha cargado contra las "mentiras" vertidas por la formación de Santiago Abascal y por "utilizar" la alerta por fresas de Marruecos con hepatitis, "un montaje ya desmentido".

"No solo tenemos una de las fronteras más seguras en materia de sanidad animal y vegetal, sino que el Gobierno de España se ha comprometido desde la realidad a que en aquellos productos en los que no existe un acuerdo aduanero común para el límite máximo de residuos, la frontera española, el gobierno español, fija ese límite en cero y eso genere un rechazo automático en frontera".

Ha lamentado que Vox diga que los productos de terceros países entran aquí "de cualquier forma y sin ningún tipo de control", algo que es "absolutamente falso", porque "si hay alertas es que el sistema está funcionando".

"Nos deberíamos sentir orgullosos de que con todas las mejoras que haya que hacer, este país tiene las fronteras en materia de sanidad animal y vegetal más seguras del mundo, junto a Canadá y junto a los Estados Unidos". Es por ello que ha exigido a Vox, que se manifiesta "tan patriota", "más respeto por España y menos demagogia".

En definitiva, ha acusado a la formación de Santiago Abascal a plantear "como de costumbre" una propuesta que "no solo no soluciona ningún problema". Además, ha arremetido contra Vox por "intenten confundir y arrastrar a nuestros agricultores y ganaderos a un pasado de los años 50, que afortunadamente en este país ya no existe". "Sigan defendiendo la España de 1950, que nosotros estamos con la de 2023", ha finalizado.