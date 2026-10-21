El vuelco de un camión provoca el corte de la A-31 en sentido Alicante a su paso por Chinchilla de Montearagón

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un camión ha obligado en la madrugada de este miércoles al corte de la A-31 en sentido Alicante.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 04.01 horas, la salida de vía del camión ha interrumpido el tráfico, habilitándose un desvío alternativo a través de la AB-301 y la CM-3261.

Concretamente, la Guardia Civil ha establecido un operativo, haciendo que los vehículos tomen la salida 112 por la AB-301 para reincorporarse nuevamente a la A-31 desde la CM-3261 en el kilómetro 125.

El conductor del camión, un hombre de 37 años, ha sido el único afectado por el accidente, requiriéndose la asistencia de una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos al presentar dolor en la mano.