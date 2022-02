Mañueco defiende hablar con todo los partidos y responde que García Egea puede opinar pero no decidir

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección tras ganar este domingo las elecciones autonómicas, ni descarta ni confirma que haya un gobierno de coalición, porque lo que toca ahora es "sentarse a dialogar y a hablar" pero ha asegurado que las negociaciones las va a llevar el PP de Castilla y León y la Dirección autonómico.

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco en una entrevista concedida este lunes al programa 'Más de uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha dejado claro que las negociaciones que se lleven a cabo para poder formar gobierno las va a pilotar la Dirección regional de PP y no Génova, lo que ha definido "como decía Mariano Rajoy" como "un concepto jurídicamente indeterminado".

Por ello, tras las declaraciones del secretario nacional del PP, Teodoro García Egea, quien ha defendido un gobierno de los 'populares' en solitario en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante la pregunta de si el número dos del PP puede opinar pero no decidir ha respondido: "efectivamente".

Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que lo que tiene que hacer el PP es sentarse a negociar "con todos" para "hablar de programa, de gestión, de proyectos" porque se trata de abordar las cuestiones que afectan a los castellanoleoneses, a los que ha dado las gracias por su respuesta y su participación en las elecciones de este domingo.

El presidente en funciones ha asegurado que el PSOE será la primera formación con la que hable porque ha insistido en que va "a dialogar con todos" aunque habrá que ver "la capacidad de cada formación de flexibilizar sus posiciones para llegar a un punto de encuentro" a lo que ha añadido que le hubiera gustado tener mayoría absoluta para aplicar el programa del PP y haber gobernado en solitario.

No obstante, a pesar de que sólo ha conseguido dos escaños más, Fernández Mañueco ha explicado que los que "apostaban por los despachos y la opacidad" se han dejado 20 escaños en las, ya que PSOE ha perdido 7 escaños, Podemos dos y Cs once, por lo que "ya no hay riesgo de moción de censura".