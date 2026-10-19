29N-. Samuel Vázquez encabezará la lista de Vox al Congreso por Ávila

Archivo - El portavoz nacional de Vox de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, Samuel Vázquez - VOX - Archivo

ÁVILA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz acional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox, Samuel Vázquez Álvarez, encabezará la lista de Vox al Congreso por Ávila en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Tal y como ha confirmado en su cuenta oficial de 'X' de la que se hace eco Europa Press, el también presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI', considera el nombramiento un "honor" y agradece la "confianza" de Santiago Abascal.

Durante su anuncio, recuerda sus vínculos con la capital y provincia al señalar que se casó en Santo Tomás, su lugar de rezo preferido es La Santa, que tiene casa en Las Vacas, junto a sus suegros y que sus hijos han crecido escalando por las piedras del Rastro y jugando en el Grande.