Los 300 años del Palacio Real de La Granja, en el Cupón de la ONCE de este jueves

La presidenta de Patrimonio nacional, Ana de la Cueva, y el delegado de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez, muestran el cupón del 7 de noviembre junto a la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y el director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto - PATRIMONIO NACIONAL

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Palacio Real del Real Sitio de la Granja (Segovia) es el protagonista del sorteo de la ONCE del jueves, 7 de noviembre, en el que el edificio y los Jardines de La Granja aparecen en el cupón del sorteo de esa fecha para conmemorar el 300 aniversario del citado inmueble.

Para el sorteo del 7 de noviembre se han emitido cinco millones de cupones que, como ha destacado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, "contribuirán a la promoción del Real Sitio segoviano invitando a descubrir el conjunto monumental, tanto el esplendor del palacio como la belleza de los jardines históricos y la originalidad de su sistema de fuentes, único en el mundo".

En la presentación del cupón en el Salón de Alfonso XII del Palacio Real, De la Cueva ha estado acompañada por el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; la gerente de Patrimonio Nacional, Mariola Menéndez; el delegado del Real Sitio, Nilo Fernández; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Araceli de las Heras; el director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto; el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, y la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda.

La impresión de este cupón dedicado al Palacio Real de La Granja es parte de la programación especial organizada por Patrimonio Nacional para conmemorar el tricentenario de la fundación del edificio y sus jardines, que también incluye visitas guiadas y actividades con las que mostrar al público espacios desconocidos de ambos recintos.

La celebración de la efeméride culminará a finales de noviembre con la presentación de una publicación sobre el Real Sitio.

Toda la información sobre el tricentenario y los actos organizados se puede consultar en www.patrimonionacional.es y galeriacoleccionesreales.es