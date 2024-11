33 nuevos docentes en la plantilla de profesores honoríficos hasta 92, "cifra récord"

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Treinta y tres docentes se han incorporado este curso a la plantilla de profesores honoríficos de Castilla y León y se han unido a los 59 que han renovado su compromiso de participación en este programa que cuenta ya con 92 profesores jubilados que han decidido mantener su colaboración con la comunidad educativa, "cifra récord hasta el momento", según ha significado la consejera de Educación, Rocío Lucas.

Lucas se ha referido a estos docentes como "un extraordinario activo que aporta una mejora cualitativa al modelo de formación permanente" y ha destacado, además, que el 90 por ciento de los profesores honoríficos colaboradores y de los centros docentes califican esta iniciativa "de excelente".

Estos profesores pueden colaborar de dos formas, con ayuda y asesoramiento a los docentes en activo a través de su colaboración en actividades formativas con el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de su elección, denominado vía abierta, o bien a través de un proyecto para su realización en un centro, vía concreta.

En esta ocasión, de las 92 personas participantes, once han realizado dos solicitudes, una por la vía abierta (40) y otra por la vía concreta (63), por lo que el total de solicitudes asciende a 103.

"Es un proyecto muy demandado también por los centros, tiene una gran aceptación por parte de los centros", ha aseverado la consejera que ha reconocido que la participación de profesores honoríficos supone "un enriquecimiento importante" para el sistema educativo de Castilla y León que puede contar con la experiencia, con la vocación y con la pasión de los profesores jubilados, "algo trascendental", ha apostillado.

Rocío Lucas ha defendido que la innovación tiene "mucha importancia" en el sistema educativo de Castilla y León a lo que ha añadido la defensa "de lo que más aporta al sistema educativo", en referencia a los docentes.

La consejera ha realizado estas declaraciones con motivo de la entrega de diplomas a los profesores jubilados que continuarán colaborando con centros educativos de la Comunidad a lo largo del curso 2024-2025, un "acto de homenaje y de visibilidad" a los profesores honoríficos de los que ha destacado "su vocación y su experiencia".

La profesora honorífica Goyi Antón ha explicado que en su caso ha participado en la convocatoria cerrada para continuar su colaboración con el Instituto Alonso Berruguete de Palencia donde se solicitó la implantación del Bachillerato de Investigación y Excelencia.

"Yo impartí este bachillerato todos los años y el año que me jubilé tenía alumnos a los que había dado clase, presentaban sus proyectos, elaboran proyectos de investigación y quería acudir a ver cómo se ponían los proyectos, cómo seguían trabajando y entonces me hablaron de esta modalidad y este año me había apuntado", ha relatado.

En similar sentido se ha pronunciado Eva Álvarez de Eulate, que ha explicado que este programa incide en la innovación en los centros por parte de los profesores honoríficos a los que se da la posibilidad de continuar el enlace que han tenido con la educación "durante un poco más de tiempo".

"Ha sido nuestro trabajo de toda la vida, han sido muchas horas dedicadas a la educación y cuando eres profesor de vocación, la jubilación puede ser una parada que te permite más tiempo y tienes un tiempo también para dedicarlo a algo que te gusta y que te ha gustado siempre", ha aseverado esta nueva profesora honorífica que ha optado por la convocatoria abierta para colaborar con los centros del profesorado en la asignatura del francés.

"Es un valor añadido y, además, pienso que es muy bueno hablar del talento senior y de la aplicación del talento senior en el ámbito educativo", ha añadido.