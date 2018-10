La 63 Seminci analizará el 'Mayo del 68' en su 50 aniversario

Actualizado 14/09/2018 11:39:39 CET

El ciclo 'La década prodigiosa. Cine americano, años 90' programará una selección de veinte títulos

La 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid conmemorará los 50 años del Mayo del 68, las revueltas que sacudieron Francia y cuyos protagonistas buscaban cambiar el mundo. El Festival programará dos documentales franceses que ilustran tan significativo movimiento. Se trata de Mai 68, la belle ouvrage, de Jean-Luc Magneron, realizado en 1969, y La traversée (On the Road in France), dirigido por Romain Goupil en 2018.

Lo que hoy conocemos como 'Mayo del 68' fue un movimiento que surgió el 22 de marzo de 1968, cuando jóvenes de la Universidad de Nanterre en París se alzaron para protestar contra la guerra de Vietnam además de otras reivindicaciones. Un mes más tarde, las protestas se habían extendido ya por toda Francia con la ola de huelgas más grande en la historia del país.

Las consecuencias de aquel movimiento se reflejaron en la sociedad, que vio como las condiciones de los trabajadores cambiaron y hubo avances en la libertad de expresión o la liberación sexual, todo ello evocando lo que se daría en conocer como 'espíritu del 68'.

La Seminci incluye en su programación dos documentales, uno de ellos rodado al calor de los acontecimientos, y otro que analiza los hechos con una perspectiva de cinco décadas.

Mai 68, la belle ouvrage, de Jean-Luc Magneron fue rodado durante las revueltas de París. Originalmente su título fue Répression como testigo de las actuaciones policiales filmadas en primera línea durante los disturbios.

El documental comienza con el conocido discurso del presidente Charles de Gaulle sobre la reacción de las fuerzas públicas y muestra valiosos testimonios, tanto de los políticos, como de los intelectuales (estudiantes, artistas, etc). Mai 68, la belle ouvrage se presentó en la primera edición de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 1969.

En La traversée (On the Road in France), el director Romain Goupil es acompañado por uno de los líderes de Mayo del 68, Dany Cohn-Bendit, conocido como Dany, el rojo, ex diputado de los Verdes en el Parlamento Europeo.

A modo de road movie, estos dos viejos hijos del 68 deciden recorrer Francia para descubrir cómo ha cambiado el país desde entonces. Observar, escuchar y debatir les llevará a descubrir la situación del país: sus crisis y sus esperanzas, sus héroes ordinarios, sus verdugos, sus innovadores, etc.

'LA DÉCADA PRODIGIOSA'

La retrospectiva 'La década prodigiosa. Cine americano, años 90' mostrará una selección de veinte títulos dirigidos por algunos de los directores más significativos del cine independiente americano en la década de los 90.

Se trata fundamentalmente de óperas primas con las que estos cineastas despuntaron entonces, fundamentalmente a través del festival de Sundance, dando origen a carreras cinematográficas muy dispares. La mayoría de ellos procedían de circuitos fuera de Hollywood, sin embargo, han trabajado con éxito dentro de esta industria; otros se han dedicado a las grandes series de televisión y, en algunos casos, han logrado mantener su espíritu independiente hasta lograr el reconocimiento internacional.

La selección de realizadores que integran este ciclo incluye un gran número de cineastas con nominaciones y premios de la Academia, como Richard Linklater, a quien el festival dedicó una retrospectiva el pasado año, nominado a los Oscar por Boyhood (2014) y los largometrajes Before Sunset (Antes del atardecer, 2005) y Before Midnight (Antes del anochecer, 2013), parte de la aplaudida trilogía con Ethan Hawke y Julie Delpy como protagonistas.

Alexander Payne ha recibido dos Oscar por The Descendants (Los descendientes, 2011) y Sideaways (2004), además de 5 candidaturas que incluyen títulos como Nebraska (2013) y Election (1999), con el que obtuvo el Premio al Mejor Nuevo Director en la Seminci.

Quentin Tarantino también cuenta con dos Oscar por Django Unchained (Django desencadenado, 2012) y Pulp Fiction (1994) así como dos nominaciones que incluye Inglourious Basterds (Malditos bastardos, 2009). Bryan Singer se alzó con dos Oscar por The Usual Suspects (Sospechosos habituales, 1995) al Mejor Actor y Mejor Guion.

Steven Soderberg, logró el Oscar al Mejor Director por Traffic (2000) y dos candidaturas más para Erin Brockovich y Sex, Lies and Videotapes (Sexo, mentiras y cintas de video, 1989), con la que además logró también la Palma de Oro de Cannes.

Spike Jonze recibió un Oscar por Her (2013) y dos nominaciones para su película Being John Malkovich (Cómo ser John Malkovich, 1999). Y la directora Sofia Coppola logró dos nominaciones y un Oscar por el guion original de Lost in Translation (2003), film con el que ganó el Premio 'Pilar Miró' al Mejor Nuevo Director en la 48 Seminci.

Paul Thomas Anderson ha optado a ocho Oscars a lo largo de su carrera por títulos como Boggie Nights (1997), Magnolia (1999), There Will Be Blood (Pozos de ambición, 2007), Inherent Vice (Puro vicio, 2014) y Phantom Thread (El hilo invisible, 2017).

Wes Anderson cuenta con cuatro nominaciones por The Grand Budapest Hotel (El gran hotel Budapest, 2014), Moonrise Kingdom (2012), Fantastic Mr. Fox (2009) y The Royal Tenenbaums (2001). David Fincher fue candidato en dos ocasiones por The Social Network (La red social, 2010) y The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamín Button, 2008).

Noah Baumbach recibió una nominación por The Squid and the Whale (Una historia de Brooklyn, 2005) al igual que Darren Aronofsky -ganador de la Espiga de Oro de la 45 Seminci por Requiem For a Dream-, propuesto para los Premios de la Academia por Black Swan (Cisne negro, 2010); Whit Stillman por Metropolitan (1990), y Todd Haynes por Far From Heaven (Lejos del cielo, 2002).

En definitiva, se trata de una generación de cineastas heterogénea y brillante que han conseguido revitalizar el cine americano y cuyo análisis será objeto de una publicación que acompañará el ciclo, 'La década prodigiosa. Cine americano, años 90', realizada por Caimán Cuadernos de Cine, bajo la coordinación de Carlos F. Heredero, y editada por el certamen.