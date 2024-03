Ana Redondo destaca la pluralidad del feminismo: "Lo importante es estar todos en la calle"

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este jueves que el feminismo "siempre ha sido un movimiento muy plural" y ha considerado que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "lo importante es estar en la calle, cada uno detrás de su pancarta" porque "lógicamente, ésto es un gran coro de voces de todo tipo".

Así lo ha enfatizado la ministra antes de participar en la apertura del XXI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) en la Facultad de Derecho de su ciudad, Valladolid, donde ha sido preguntada por la manifestación a la que acudirá este viernes entre las dos convocadas en Madrid con motivo del Día de la Mujer.

"Yo creo que lo importante no es a qué manifestación vaya uno, sino que salgamos todas y todos a la calle. No es una cuestión sólamente feminista ni de las mujeres, es una cuestión de igualdad", ha subrayado, al tiempo que ha precisado que está "convencida" de que todos se van a "encontrar en algún punto de ese camino".

Para Redondo, el feminismo "siempre ha sido un movimiento muy plural, con innumerables y diferentes voces y acentos que ha crecido precisamente integrando esas voces, esos acentos, esas diferentes sensibilidades".

Por ello ha señalado también la importancia, en su opinión, de estar "en la calle, cada uno detrás de su pancarta".

En este sentido ha comparado el feminismo con "un gran coro de voces de todo tipo que todas juntas" generan "una melodía, que es la melodía de la igualdad, que es la melodía feminista, que es la melodía de este gobierno".

Además ha insistido en que se trata de un momento importante para manifestarse en las calles porque si bien destaca que en España se ha hecho ya "un buen trabajo" en favor de la igualdad, al ser "el cuarto país en igualdad" en Europa, "ahora mismo hay un problema de regresión evidente".

Ello se debe, ha explicado, a que un partido como Vox "se sienta en las instituciones, en once comunidades autónomas, en innumerables alcaldías" y por lo tanto cree "importante" que las mujeres digan "no pasarán", pues sus derechos "no pueden ser lesionados, vulnerados o revertidos", ha recalcado.

Asimismo, ha criticado que "el negacionismo de la extrema derecha aliada con el PP" supone un "verdadero problema no solamente español" sino "a nivel global".

EL "VETO A LOLA HERRERA" EN VALLADOLID

La ministra y exteniente de alcalde socialista en Valladolid ha mencionado el supuesto "veto de Vox" recogido en los medios de comunicación al reconocimiento que ha otorgado el Ayuntamiento, gobernado por el PP y el partido de derechas, a la actriz vallisoletana Lola Herrera, una mujer a la que ha subrayado que toda la ciudadanía tiene como "embajadora", "luchadora por los derechos" y "grandísima profesional que ha llevado el nombre de Valladolid por el mundo".

Ese "veto", a juicio de Redondo, "no se puede explicar si no es por el reaccionarismo y el negacionismo ante lo que es la igualdad", motivo por el cual ha incidido en salir a las calles este viernes "aunque llueva".

La actriz vallisoletana, según han señalado este jueves fuentes municipales, ha comunicado que no podrá asistir al acto institucional del Día de la Mujer en el Ayuntamiento de la ciudad para recibir en persona el reconocimiento, mientras que sí que estará presente en el evento, con la teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal.