Ana Redondo arranca con "mucha fuerza" y afirma que las mujeres van a "parar a la extrema derecha" como en julio

Tudanca pide el voto socialista para que Europa "siga la senda del futuro" e Iratxe García destaca el proyecto de "ilusión" del PSOE

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha iniciado la campaña de las elecciones europeas con "mucha fuera y energía" para movilizar a los votantes vallisoletanos y castellanoleoneses con el "mejor programa de futuro" y ha asegurado que las mujeres van a "parar a la extrema derecha y a la derecha" el 9 de junio como ya hicieron en julio en España.

"Vamos a defender nuestros derechos frente a quienes los quieren pisotear porque el futuro y la historia nos están mirando", ha proclamado Redondo durante su intervención en el acto de partido de inicio de campaña celebrado este jueves en Valladolid y en el que también ha participado el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y la número dos de la candidatura europea del PSOE y presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

Allí, la titular de la cartera de Igualdad ha remarcado que los socialista "van a ganar las elecciones sin ninguna duda" porque tienen a la "mejor candidata", Teresa Ribera, una mujer "valiente, socialdemócrata y defensora del medioambiente". También ha destacado que a ello va a contribuir que el PSOE tenga el "mejor equipo y el mejor programa para el futuro de Europa".

Al hilo de estas palabras, Ana Redondo ha explicado que Europa ha dado "mucho" a España y para ello ha enumerado los fondos europeos, lo que ha permitido que el país sea en este momento un "referente económico, que tenga una tasa de desempleo de las "más bajas" y que haya conseguido tener diez millones de mujeres trabajando, con 21 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social.

Todo esto se lo debe España a los fondos Next Generation y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha "sabido defender" en Europa los intereses del país cuando "más lo necesitaba". Mientras, ha criticado la ministra de Igualdad, el PP "iba a boicotear esos fondos y a desprestigiar a España", porque "eso es lo único que han hecho durante los años más duros de la crisis, por eso no se merecen un buen resultado".

En este punto, la titular de la cartera de Igualdad ha enfatizado en que la Europa que "tanto ha dado a España ahora necesita el voto socialista" para "defender la justicia social y los derechos de las mujeres", por ello ha iniciado la campaña con "mucha energía y fuerza para ganar esta batalla".

"LA SENDA DEL FUTURO"

El secretario general PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, por su parte, ha asegurado que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha "adelantado" al pedir que no se vote a los socialistas porque Teresa Ribera "representa el pasado". "Y lo dice alguien que ya tenía cargo en el Partido Popular cuando hizo la primera comunión", ha ironizado.

Acto seguido, Tudanca ha reconocido que en estas elecciones europeas es "más fácil que nunca" decirle a la gente por qué tiene que votar al PSOE, en la medida en que estos comicios "son verdaderamente importantes porque España se juega ser o no ser parte de la Unión Europea".

"Nos jugamos que Europa siga donde la ha colocado Iratxe García, Pedro Sánchez y la socialdemocracia para afrontar las crisis de forma justa, sin dejar a nadie por el camino y siendo capaces de crecer económicamente y de que se reparta la riqueza", ha reflexionado el secretario general del PSCyL.

En otro orden de cosas, Tudanca se ha referido al año "complicado" que han experimentado los socialistas, si bien ha destacado lo "orgulloso" que se siente de que haya un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez.

De la misma forma, el líder socialista ha subrayado que estas elecciones son "muy importantes" porque España y Europa se "juegan su futuro ante la extrema derecha". "Nos jugamos la Europa de los derechos y libertades", ha incidido Tudanca, por lo que ha pedido a los castellanoleoneses el voto de "convicción, ilusión y esperanza" que representa el PSOE.

Para el secretario general del PSOE de Castilla y León, es "muy fácil" comparar lo que hacen los socialistas y lo que hace la "derecha y la extrema derecha": "es la primera vez que España va a acudir como invitado a la cumbre del G8 y eso es síntoma del éxito de la política de este gobierno, que ha logrado que el país crezca".

Dicho esto, Luis Tudanca se ha mostrado "muy orgulloso" de este balance y ha explicado que para saber a quién votar "no hay más que ver lo que ha hecho la derecha y la extrema derecha en la Comunidad".

"UTILIZAR EL TERRORISMO"

La número dos de la candidatura europea del PSOE y presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, también ha tomado la palabra durante el acto de partido para criticar que, tras el anuncio de Sánchez del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, el PP haya asegurado que esto suponga "ayudar a los terroristas".

"No tienen ningún complejo de utilizar el terrorismo para lo que sea", ha lamentado la socialista, cuando los 'populares' "no son conscientes de que se está hablando de derecho internacional y de humanidad". Respecto a esta cuestión, García ha recordado que el gobierno de Netanyahu "lleva ya más de 35.000 asesinados en Palestina", de manera que "no se puede permitir que no haya una respuesta contundente".

Y la respuesta que el gobierno de España ha dado este jueves, ha profundizado, tiene que ser también el "faro para que después de las elecciones europeas, Europa trabaje para que haya un reconocimiento por parte de toda la Unión Europea del Estado palestino para posibilitar que los israelíes y los palestinos puedan vivir en paz y se puedan entender".

Para la número dos de la candidatura europea del PSOE a las elecciones del 9 de junio, esa es la Europa por la que los socialistas quieren "trabajar" y por la que se sienten "muy orgullosos".

Por esta razón, la también presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha asegurado que hay por delante 15 días para hablar de Europa y del proyecto de "ilusión y futuro" que representa la socialdemocracia, motivo por el que ha enfatizado en que toda la ciudadanía debe de ser consciente de que estas elecciones España y Europa se "juegan mucho".