Ábalos recalca que la "mayor obra" del PSOE en España ha sido la "modernización" y la "integración"

Actualizado 28/07/2018 17:24:01 CET

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha puesto en valor que "la mayor obra" realizada por el Partido Socialista a favor de España ha sido la "modernización" y la "integración".

Así lo ha asegurado Ábalos este sábado durante su participación en la Fiesta Provincial del PSOE de León que se ha celebrado en la localidad de La Ercina, donde han participado cerca de tres centenares de militantes a los que les ha indicado que tienen la "oportunidad" de sentirse participes del proyecto de "cohesión social" de España.

En ese sentido, el ministro de Fomento ha señalado que la herramienta del Gobierno socialista para "sacar adelante" España es el "diálogo", por lo que cree no tienen otra posibilidad que "dialogar" para "fortalecer" la democracia aunque gobiernen en minoría o mayoría.

Ábalos ha traslado a los militantes que han participado la intención del PSOE de mantener la "estabilidad" del país, por lo que les ha pedido su apoyo para poder seguir en el Gobierno cuando lleguen las elecciones, así como para "recuperar" las instituciones autonómicas y locales.

Durante su discurso, el secretario de Organización del PSOE ha afirmado que el Gobierno trabaja para "defender las condiciones de vida de las personas y trabajadores más vulnerables que no tienen el apoyo del poder público". De hecho, ha trasmitido el "compromiso" de los socialistas de hacer "posible" para hacerles sentir parte del proceso de transformación del país.

Muestra de ello ha indicado que el Congreso ayer, viernes 27 de julio, aprobó las propuestas socialistas "fundamentales" como han sido ampliar las becas universitarias al rebajar las condiciones para hacerlas más "asequibles"; universalizar la sanidad porque "cuesta menos porque es más preventiva y alivia las puertas de urgencias; un plan por el trabajo "digno" para acabar con la explotación laboral; y convocar la mayor oferta pública desde 2009 para "fortalecer" los servicios públicos.

Por ello, Ábalos ha destacado que pese que algunos partidos políticos no apoyen sus propuestas, no es para ellos una "decepción" ni les va a "desmoralizar", sino que considera que demuestra la "debilidad" de los otros partidos porque "no saben lo que hacen"; por lo que ha apostillado que "la derecha está muy pérdida".

Asimismo, el ministro ha hecho una llamada para "trabajar todos juntos para recuperar una bandera fundamental para todos como es la europea" y "erradicar" problemas como los de lo inmigración para desarrollar políticas comunitarias. Una medida que sería un proyecto "esencial" y de "liderazgo" para acabar con el "drama" de la confrontación que se vive en Europa.

Por último, ha aseverado que "el Gobierno socialista va a transformar la sociedad española" y ha reconocido que tiene "muchas ganas" de hacerlo porque considera que el PSOE va por el "buen camino" para mejorar España.