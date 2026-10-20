Abascal advierte de que velará para que el proceso electoral sea "limpio" y pide no confiar en las encuestas

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en un acto de precampaña electoral en Ponferrada (León). - VOX

LEÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que velará para que el proceso electoral sea "limpio" y ha pedido a la población que no confíe en las encuestas de cara al 29 de noviembre.

Abascal se ha referido a la 'ley de nietos' y ha señalado que el PSOE continúa con la "trampa" de meter a 180.000 personas en el censo electoral español "que en realidad no deberían votar en estas elecciones". Por ello, ha aseverado, estará "muy atento" para que el proceso electoral sea "limpio", "transparente" y para denunciar cualquier tipo de irregularidad.

El líder de Vox se ha mostrado convencido de que el PSOE sacará "otros conejos de la chistera" para hacer "trampas": "Lo han intentado también con una ley de nietos que ya conocéis todos y que hace seis meses no conocía a nadie", ha incidido. "Pedro Sánchez pretende sustituir a un pueblo al que odia dando el voto en las elecciones a personas que nunca han vivido en España", ha agregado.

En este contexto, ha censurado que el Gobierno "domine" el Tribunal Constitucional "con la ayuda del Partido Popular". Al respecto, ha apuntado que el PP "ha tenido muchas debilidades durante estos años", algo que confía en "arreglar" tras la cita con las urnas el 29 de noviembre.

"El día 29 de noviembre todos los españoles votarán, los que tienen derecho y algunos que no deberían tenerlo (...) Quiero pediros que no confiéis en ninguna encuesta, que no os creáis ningún titular y que ese día 29 de noviembre no haya nadie que se quede en su casa", ha recalcado.

Además, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que explique a qué se refiere al decir que continuará en el Gobierno cuatro años más "de una manera o de otra". "La manera de Sánchez ya sabemos cuál es: comprar votos, regalar nacionalizaciones. ¿Y cuál es la otra? ¿Perseguir jueces a los que liquidar?, ¿perseguir a los jueces y a sus familias?, ¿vigilarlos?, ¿eliminarlos? Que es exactamente lo que ha estado pasando durante todo este tiempo con la mafia que operaba precisamente en la sede del Partido Socialista", ha añadido.

En este sentido, ha declarado que si no se obtiene el voto de los españoles, no se gobierna. En su opinión, Pedro Sánchez "ha tenido un lapsus y el subconsciente le ha traicionado" porque "está dispuesto a hacer cualquier cosa para gobernar, aunque sea en contra de la voluntad de los españoles". "Es capaz de robarnos las elecciones y es capaz de robar la voluntad al pueblo español", ha apostillado.

Abascal ha animado a los españoles a que desconfíen de una persona que habla de esta forma con la que "desprecia tanto a la voluntad popular".

El líder de Vox ha protagonizado en la Plaza Mayor de Ponferrada (León) el primer acto de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en la Comunidad, un acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, y el diputado de Vox por León, Pablo Calvo Liste.