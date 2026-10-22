Abascal tendrá actos de precampaña este martes en Zamora y el miércoles 28 en Valladolid

Cartel anunciador del acto público del presidente nacional de Vox en Zamora. - VOX

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha programado actos de precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre para el próximo martes, 27 de octubre, y el miércoles, día 29.

En ambos casos, la formación política ha comunicado la convocatoria de los "grandes actos públicos" a través de la red social 'X'.

En Zamora, estará el martes 27 a partir de las 19.00 horas en un espacio céntrico y público como la plaza de la Marina.

En el caso de Valladolid, el mitin se celebrará en interior, en el Pabellón 3 de la Feria de Valladolid, igualmente a partir de las 19.00 horas.

En la mañana de la jornada del miércoles, Abascal estará en Santander para participar en un acto previsto a las 12.00 horas en los Jardines de Pereda, junto a la grúa de piedra.

El líder de la formación visitará Zamora, Santander y Valladolid una semana después de anunciar el nombre de los candidatos al Congreso.

En el caso concreto de Castilla y León, el portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior, Samuel Vázquez, encabezará la candidatura por Ávila; Eugenia Landaluce, por Burgos; Pablo Juan Calvo Liste, por León; Matías Recio, por Palencia; Laura Magdalena Miquel, por Salamanca; Gonzalo Babé, por Segovia; Andrea Martínez Ruiz, por Soria; Pablo Sáez Alonso-Muñumer, por Valladolid; y Miguel Suárez Arca, por Zamora.