Abierto el plazo de inscripción para que centros educativos participen en la Campaña de Nieve de la Diputación de León

Archivo - Estación de San Isidro. - DIPUTACIÓN - Archivo

LEÓN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras de la Campaña de Nieve 2027 dirigida al alumnado de los colegios e institutos de la provincia para fomentar la práctica del esquí alpino y el conocimiento de las actividades propias de las estaciones invernales.

Los colegios e institutos podrán solicitar su participación, a través de la sede electrónica de la Diputación, en el programa 'Escuelas de Invierno' hasta el 4 de noviembre, mientras que el plazo para 'Un día en la nieve' permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2027.

La iniciativa se desarrollará en las estaciones invernales y de montaña de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, ambas gestionadas por la institución provincial, e incluye tres programas: 'Escuelas de Invierno', 'Un día en la nieve' y el programa destinado a los municipios del área de influencia de las estaciones.

El presupuesto previsto para la campaña asciende a 682.891 euros, frente a los 534.323,56 de la anterior, según ha informado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El programa 'Escuelas de Invierno', con plazo de solicitud hasta el 4 de noviembre, está dirigido preferentemente a escolares de centros educativos de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, aunque también podrán participar centros de otras localidades si quedan plazas disponibles.

A las instalaciones de San Isidro podrán asistir alumnos de tercero de Primaria a cuarto de ESO en el sistema semanal y también de Bachillerato, así como en Valle Laciana-Leitariegos se establece el mismo intervalo educativo, con preferencia para los centros de las zonas de influencia de la estación.

La actividad, que contempla 1.660 participantes en San Isidro y 832 en Valle de Laciana-Leitariesgos, en ambos inclusidos acompañantes, se organizará tanto en modalidad semanal, con una duración prevista de seis semanas, como se ofertará en una experiencia diaria, que se desarrollará durante ocho semanas.

Las cuotas de inscripción serán de 200 euros por participante en el sistema semanal y de 80 euros en el diario, en ambas estaciones, y se incluye el transporte, clases de esquí con monitores, material específico y forfait.

Además, en la modalidad semanal también se contempla alojamiento y manutención, mientras que en la diaria la comida del mediodía correrá a cargo de los participantes o de los centros.

Por su parte, 'Un día en la nieve', programa que se podrá solicitar hasta el 26 de febrero de 2027, está destinado preferentemente a alumnos de centros de enseñanza reconocidos, como colegios, institutos, facultades y centros de Formación Profesional, de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La actividad permitirá realizar una jornada de acercamiento y práctica del esquí en cualquiera de las dos estaciones en días de temporada baja.

En este caso, los centros deberán elegir una fecha disponible, contratar tres horas de clases con una escuela de esquí autorizada y gestionar el transporte y, si fuera necesario, el alquiler del material, así como las tasas del 'forfait' y del seguro de asistencia se abonarán en la estación.

Por último, el tercer programa de la Campaña de Nieve 2027 está dirigido tanto a los municipios de Puebla de Lillo y Valdelugueros, que podrán solicitar cursos de esquí alpino para la estación de San Isidro, como para el municipio de Villablino, que lo podrá hacer para el Valle Laciana-Leitariegos.

Estos también se celebrarán en temporada baja y están dirigidos a personas empadronadas en estos municipios y, excepcionalmente, a petición de los ayuntamientos solicitantes, se podrá realizar la actividad más de un día a la semana e incluso realizar hasta seis días, siempre que no se superen las 200 asistencias, por parte del Ayuntamientos de Puebla de Lillo y Valdelugueros, o 500 asistencias por parte del Ayuntamiento de Villablino.