El AC Santa Ana de Valladolid ofrecerá el 12 de noviembre una cena especial elaborada por tres chef internacionales

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El AC Hotel Palacio de Santa Ana ofrecerá el próximo 12 de noviembre, en la semana en la que se celebran los concursos nacional e internacional de Pinchos y Tapas de Valladolid, una cena especial dentro de su nueva propuesta 'Cocinando Vanguardia', que será elaborada por los chef internacionales Jasbir Kaur (Nueva Zelanda), Alejandro Huertas (Ecuador) y Jorge Gómez Arizmendi (México).

Según han informado fuentes de este establecimiento hotelero, 'Cocinando Vanguardia' nace para "ofrecer una propuesta gastronómica exclusiva y sorprendente, que aúne la cocina de vanguardia y los productos locales, en el marco incomparable del AC Hotel Palacio de Santa Ana".

Un total de 80 comensales podrá degustar esta cena exclusiva, en la que se cocinará con productos locales Alimentos de Valladolid, que formarán parte de un "menú de vanguardia" compuesto por tres entrantes, tres platos principales y tres postres, maridado a su vez con vinos singulares de la bodega de Ribera del Duero Vivaltus, perteneciente al Grupo Yllera.

En esta ocasión, y coincidiendo con la celebración del VI Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid, la vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Nueva Zelanda y miembro del jurado del Campeonato Mundial, Jasbir Kaur; y Alejandro Huertas, recién elegido Chef Revelación en Ecuador, país al que representa en esta edición del concurso, se unirán en la cocina al chef ejecutivo de Los Jerónimos, el mexicano Jorge Gómez Arizmendi.

Kaur, Huertas y Arizmendi serán los encargados de llevar a cabo una propuesta de vanguardia con los productos de la provincia como protagonistas, conformando un menú en el que la técnica y la alta cocina se fusionarán con la calidad de los productos locales Alimentos de Valladolid.

La exclusiva cena limitará su aforo a ochenta personas que podrán realizar su reserva en el teléfono del hotel 983409920.

'Cocinando Vanguardia', han añadido las mismas fuentes surge para "reforzar la apuesta gastronómica del AC Hotel Palacio de Santa Ana, que materializa cada día en Los Jerónimos, y con la pretensión de regalar al comensal una experiencia culinaria excepcional".

Cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid, Alimentos de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación de Hoteles de Valladolid y la empresa e-Spain.

Jorge Gómez Arizmendi, que trabaja en el restaurante Los Jerónimos del establecimiento hotelero con tan solo 17 años en su ciudad natal, Ixtapan de la Sal, en México, y posteriormente se trasladó a Salamanca, donde participó en la apertura de un restaurante mexicano, antes de desplazarse en Valladolid, donde ha trabajado en establecimientos como Llantén, Trasto y Restaurante Dámaso.

Desde 2021 trabaja como jefe de cocina del hotel AC Palacio Santa Ana.

Por su parte, la chef Jasbir Kaur nació en la india pero ha desarrollado su carrera en Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Zelanda, país en el que ha protagonizado un programa televisivo, 'Good morning Chef' y posteriormente ha dirigido y producido 'The Chef in You'.

Ha trabajado en hoteles de lujo y restaurantes de Estados Unidos, Reino Unido, India, Nueva Zelanda y España, y en los últimos siete años ha abierto tres escuelas de cocina en Nueva Zelanda, donde desarrolla diferentes programas culinarios que cuentan en la actualidad con más de 600 alumnos y 23 docentes.

En la actualidad, es vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Nueva Zelanda, cofundadora del Concurso de Tapas de Oceanía y atesora una amplia experiencia como jurado en diferentes concursos internacionales.

Por último, Alejandro Huertas nació en Ecuador y, tras aprender los platos tradicionales de su abuela, llegó a Boca Valdivia en Puerto Cayo, para luego pasar por la cocina de Shamuico Espai, en Saraguro.

En el 2019, decidió estudiar en México en la Universidad Nacional Autónoma, donde obtuvo el diploma en Cocina Ancestral como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Regresó a Ecuador y fundó el restaurante '3500' en la cordillera de Los Andes, en la zona del parque nacional de Antisana, para posteriormente trasladarlo a la localidad de Cumbaya, en el área metropolitana de Quito. Este año ha sido reconocido como Chef Revelación de Ecuador.