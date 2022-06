La activista Yolanda Rodríguez aboga por sembrar "diversidad" para hacer frente a quienes quieren fragmentar la sociedad

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La activista y presidenta de la Fundación Triángulo de Castilla y León, Yolanda Rodríguez Valentín, ha apelado en su discurso en el acto institucional del Día del Orgullo LGTBi en el Ayuntamiento de la ciudad a la "siembra de la diversidad, mucho más fuerte que cualquier otra" para hacer frente a los discursos de aquellos que quieren "fragmentar" la sociedad.

Rodríguez Valentín ha sido la encargada de leer el manifiesto en este acto municipal que volvía a celebrarse en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento y que ha contado con más de medio centenar de participantes, entre los que estaban, los representantes de los grupos municipales de PSOE, PP, Ciudadanos y VTLP.

El acto ha comenzado con una intervención inicial del alcalde, Óscar Puente, que ha recordado que solo Asturias y Castilla y León no tienen una ley propia para el colectivo, si bien, "mientras Asturias se ha comprometido a hacerlo en esta legislatura", ha mostrado su escepticismo en que ese sea el camino que siga la Comunidad.

En este sentido, ha reconocido que si bien la "lucha" del colectivo ha conseguido "notables avances" hay que seguir defendiéndolos "día a día", ya que hoy, a su juicio, las políticas igualitarias están "amenazadas". "Aquellos que las pretender revertir ya están dentro de las instituciones y ponen firma a leyes en boletines oficiales", ha añadido como, ha ejemplificado, hacen ya en Hungría o Colombia.

Para Puente, los mensajes que trasladan son "meridianamente claros" y persiguen "estigmatizar" al colectivo y crear un clima "contrario". De ahí, que haya insistido en que la respuesta del Ayuntamiento al "discurso del odio" es "palmaria" y desde el Consistorio se trabajará para "ampliar espacios de libertad", donde las personas LGTBi puedan vivir una libertad "real" y sean tratadas con "dignidad y respeto".

"Redoblaremos el esfuerzo para evitar la discriminación y el discurso del odio. Ni un paso atrás porque la diversidad es igualdad", ha concluido.

También se ha leído la Declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias para los ayuntamientos e instituciones locales del país, en la que han participado concejales de todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción de Vox, --María Sánchez, de VTLP; Martín Fernández Antolín, de Ciudadanos; Irene Núñez, del PP; y Pedro Herrero del PSOE--, así como la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Victoria Soto.

Por su parte, la activista y presidenta de la Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez Valentín, ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que ha querido trasladar la "voz" de "muchas personas" LGTBi que viven en la ciudad.

"Hoy es un día para echar la vista atrás y preguntarme por qué estoy aquí, leyendo este manifiesto. ¿Cómo sabes cuál es tu lugar en el mundo, cómo descubres qué es lo que quieres ser, con quién quieres compartir tu vida?", ha reflexionado.

En este punto, ha relatado su experiencia personal y como fue en la Universidad donde percibió esa "realidad", donde sintió "atracción y amor" por una mujer y donde aceptó "con naturalidad este hecho".

"Tengo que decir que no he sufrido experiencias negativas, de rechazo, de desconfianza, de alejamiento de amistades, tampoco me he erigido nunca en una activista combativa que me diera más visibilidad como lesbiana, simplemente encontré cauces para crecer como persona y defender aquello en lo que creía", ha continuado.

No obstante, ha insistido en que en estos últimos se percibe que aún "hay mucho por lo que pelear y luchar", porque, según sus palabras, sigue "agazapada la amenaza del odio y la sinrazón".

"Frente a los discursos de odio que buscan el enfrentamiento y resquebrajar las relaciones sociales, la convivencia, la amistad incluso, debemos erigirnos todas y todos en defensores de los valores democráticos. Que nadie se apropie de la democracia y crea que es suya, no podemos abstraernos de la realidad social y política, hay que plantar cara al odio, al desconocimiento, a la utilización malvada, falaz y retorcida de la realidad", ha incidido.

Así, ha argumentado, que el manifiesto lo ha elaborado cuando aún está pendiente la aprobación de una ley estatal de derechos LGBTI y trans, y "enterrada" la ley LGBTI autonómica por un pacto político "despreciable" en Castilla y León y con el auge de fuerzas políticas que en su programa "menosprecian" a las personas LGBTI y el desarrollo de sus derechos.

"Todo me lleva a tener un claro posicionamiento contrario a esas actitudes irrespetuosas, que rechazan la educación sexual, la educación en el valor de la diversidad, aprender a vivir dignamente en un ambiente donde el odio se reconozca como un delito execrable. Y más que nunca tened claro que la inversión en educación salva vidas. Salvar vidas es lo que pretenden en última instancia las normas dirigidas a defender a las personas LGBTI, vidas de aquellos que piensan en suicidarse por sufrir bullyng, vidas de jóvenes y no tan jóvenes con algún tipo de trastorno o malestar psíquico por no comprenderse o porque su entorno no les comprende y les rechaza, vidas de aquellos que son asesinados por odio", ha apuntado.

Por eso, ha concluido, se necesitan aliados, que aquellas personas con un "mínimo de sensibilidad con la igualdad" den "un paso adelante". "Estoy segura de que esos aliados los tenemos en esta sociedad que pretenden fragmentar, sólo tienen que manifestarse. Sembremos diversidad, porque nuestra siembra sin duda es más fuerte que cualquier otra", ha finalizado.

El acto ha comenzado y finalizado con una actuación musical a cargo del grupo musical Swell, formado por la cantante Carmen Bécares y el pianista David Mínguez.

En el balcón del Ayuntamiento de Valladolid se ha colocado una pancarta con la bandera arcoíris y también otra con el blanco, rosa y azul que simboliza al movimiento 'trans', en referencia a este día 28 de junio y mostrando así su solidaridad con las personas de orientación sexual diversa.

Además, para conmemorar este día el Ayuntamiento, en colaboración con varias organizaciones y entidades de la ciudad, ha organizado un programa de actividades que incluye exposiciones, podcast, debates, proyección de cortos, entre otras.