Adavasymt pide la inhabilitación de Rubiales ya que lo sucedido "no es un caso aislado" sino "machismo estructural"

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de asistencia de víctimas de agresiones sexuales y malos tratos con sede en Valladolid (Adavasymt) ha pedido este viernes la su inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y que la Fiscalía intervenga para que sea juzgado como agresor sexual, puesto que lo sucedido durante la celebración del Mundial de fútbol "no es un caso aislado" sino que es un "ejemplo más del machismo estructural que deja constancia de la violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos".

La asociación ha recordado que ha convocado la concentración de este 25 de agosto con el título de '59 razones más para concentrarnos', en la medida en que además de la violencia visible, que es "sólo la punta de iceberg, hay toda una base de violencias estructurales, cotidianas, que muchas veces son invisibilizas".

Del mismo modo, Adavasymt ha activado la campaña 'Ningún agresor en cargos públicos', que inició hace más de 20 años apoyando a Nevenka Fernández, víctima de acoso y agresión por el entonces alcalde de Ponferrada.

En esta ocasión, ha precisado Adavasymt, para denunciar la agresión de Rubiales a una futbolista de la selección durante la celebración de la victoria del equipo femenino en el Mundial.

"No ver una agresión sexual en la inmovilización de una mujer y posterior contacto físico de índole sexual no deseado es un indicador claro de la podredumbre moral de nuestra sociedad fomentada desde el patriarcado, no es ni más ni menos que una muestra de poder y de sometimiento, una demostración de jerarquía tanto sexual como social", asegura la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

Adavasymt considera que la Real Federación Española de Fútbol amparó a Rubiales en vez de a la jugadora agredida, difundiendo un comunicado "falso" en nombre de ella para atenuar la responsabilidad del presidente y "borrar su carácter de agresión machista". "Lamentamos las bochornosas declaraciones que ha hecho hoy mismo el señor Rubiales, haciéndose la víctima, hablando de "falsas feministas" y negándose a dimitir", añade el comunicado.