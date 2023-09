Adif se compromete a modificar el proyecto de la integración del ferrocarril en Palencia en el plazo de un mes

PALENCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ha comprometido a modificar el proyecto de la integración del tren en la capital palentina en el plazo de un mes, tras la reunión que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha mantenido este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras.

Tras la misma, que ha durado más de dos horas y media y en la que también han estado presentes la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la directora de Planificación, Estrategia y Proyectos, Montserrat Rallo, y técnicos tanto del ministerio de Transportes y del propio administrador ferroviario, Andrés manifestado la intención de Adif en presentar un nuevo proyecto para "lograr una mayor integración de toda la obra en la ciudad de Palencia" y para recuperar la losa del soterramiento y así adecuarse mejor al estudio informativo del mismo.

Así, ambas partes han decidido volver a verse el próximo 17 de octubre donde se presentará el nuevo proyecto, que habrá que consensuar en el Ayuntamiento y los organismos y colectivos afectados, "y se tomará una decisión" ha apuntado la edil palentina.

"Desde el lunes 18 de septiembre Rallo va a estar en Palencia con el concejal de Urbanismo y con la jefa de planeamiento urbanístico para ver in situ los terrenos y las posibilidades e ir trabajando en la modificación de la obra" ha añadido.

Andrés ha señalado que a pesar de pedir la suspensión de la obra es algo que "no es posible" porque es una obra adjudicada en más de 27 millones de euros y la suspensión conlleva una motivación jurídica que, ahora mismo sin modificación de proyecto no existe, pero lo que sí han logrado es que los trabajos que van a continuar sean entrevías y que no se acerquen ni a las viviendas de San Antonio ni al Camino Viejo de Husillos.