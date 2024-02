Adif prueba en Valladolid una solución 5G+ para mejorar la experiencia de los usuarios y la eficiencia de sus servicios

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ha realizado en la estación de Valladolid Campo Grande la primera prueba de concepto en Europa de navegación inteligente sobre 5G+ e Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros y la eficiencia de los servicios ofrecidos para ofrecer una serie de guías a través de las estaciones ferroviarias.

La directora de Estaciones de Viajeros de Adif, Ana Martín, ha detallado en rueda de prensa que este concepto de aplicación, que ha contado con una inversión privada de Orange y NTT Data de entre 300.000 y 400.000 euros, proporciona información sobre los horarios de salida y llegada de los trenes, los niveles de ocupación de los servicios de la estación, los tiempos de espera en servicios como el control de equipajes, así como los horarios de apertura y cierre de los establecimientos.

Para Martín, la solución ofrece la posibilidad de impulsar la hiperconexión en todos los espacios de Adif que comparten en las diversas estaciones, porque es una "necesidad que marcará el futuro".

De la misma manera, la responsable de Estaciones de Adif ha enfatizado en que los espacios de las estaciones también deben permitir la convivencia de los diferentes medios de transporte que permitan una experiencia "integral" a través de toda la información disponible para todos los viajeros.

El contenido de esta solución se convierte, ha precisado Martín, en una "pieza clave" para convertir las estaciones en una "conexión directa para lo que la ciudad necesita y que la ciudad la identifique como un espacio único y unido a ella misma".

PLANIFICAR RUTAS

Luis Calzón, de Orange, ha resaltado que esta iniciativa es "fundamental" para materializar la colaboración público-privada para desarrollar la tecnología 5G+ y apoyar de esta forma la transformación de diferentes áreas del ámbito ferroviario.

Así, ha explicado que la aplicación testad en la estación de Valladolid permite planificar rutas, medir la ocupación en tiempo real de la estación y sus espacios y generar estimaciones del tiempo para dirigirse al ande*n, con la antelación suficiente para disfrutar de la oferta de ocio y entretenimento de la estación.

De esta manera, disponiendo de información sobre la afluencia en los espacios de la estación, es posible evitar aquellas con alta ocupación y recalcular el tiempo de ruta.

Calzón ha subrayado que esta innovadora solución hace posible el guiado óptimo del viajero en la estación en tiempo real, atendiendo a sus características de accesibilidad para acceder al tren y a los servicios de la estación.

En este proyecto, Orange ha proporcionado una red privada de comunicaciones sobre su red 5G+, lo que ha permitido transmitir las imágenes en tiempo real al servidor Edge del centro receptor de datos, ubicado en un core de su red, asegurando así su correcta afluencia.

SOLUCIÓN TÉCNICA

En representación de NTT Data ha tomado la palabra Jesús Gutiérrez para indicar que para el desarrollo del proyecto se han utilizado diversas tecnologías, gestionados por una plataforma de computación en la nube.

Así, en la estación de Valladolid se han instalado doce cámaras de alta resolución situadas en el vestíbulo principal, los andenes, el paso interior y la pasarela superior, que ceuntan el número de personas en cada área enfocada en tiempo real.

Además, la información que que suministran es analizdaa por técnicas de Inteligencia Artificial, si bien los datos no se alcenan, puesto que se procesan en tiempo real y son desechados, de modo que los viajeros "no tienen que preocuparse por sus datos personales o por que se use su imagen".

Gutiérrez ha destacado que con este proyecto se busca incrementar la experiecia del usuario y la eficiencia de los servicios que se prestan en la propia estación, al tiempo que ha explicado que también puede servir para mejorar la seguridad al detectar zonas no autorizadas o caídas en al arcén.

No obstante, ha explicado que estas características no están incorporadas en la aplicación pero son de "muy fácil" escalado para incluirlas en un futuro si se acordase poner el uso este concepto tecnológico.