Agricultores involucrados en los incidentes de la AP-6 en Adanero niegan agresiones y ataques con barras a Guardia Civil

ÁVILA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos involucrados en los incidentes del pasado viernes en el corte de la AP-6 en Adanero (Ávila) han negado que agredieran o atacaran con barras de hierro a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estaban allí presentes, al tiempo que lamentan su "ataque indiscriminado" y entienden que se excedieron "en su labor de disolución de la manifestación".

A través de un comunicado, la portavoz de este colectivo, Verónica López, y también agricultora y ganadera de la provincia abulense, ha salido al paso de las "acusaciones vertidas" por el subdelegado del Gobierno en Avila, Fernando Galeano Murillo, a raíz de estos altercados.

En este sentido, recuerda como la tarde del pasado viernes, "un grupo formado por 75 agricultores y ganaderos" se personó en las inmediaciones del punto kilométrico en el que se iba a producir el corte de la AP-6. "Al acceder a la zona, ya se encontraba allí el efectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dialogamos con ellos y les indicamos nuestro propósito, como en otras ocasiones, con la única intencionalidad de seguir manifestando ante la ciudadanía nuestras reivindicaciones por el malestar de la situación que vivimos en el campo, de forma totalmente pacífica como en todas las anteriores ocasiones en las que así hemos actuado", explica.

En este punto, añade que cuando accedieron a la vía, los agentes ya tenían "paralizado el tráfico", y consideraron que, "como en anteriores ocasiones, por cortes en ese punto, no había situación de peligro" ya que en ese momento "todo sucedía con tranquilidad y no había ninguna inclemencia climatológica que pudiese agravar la situación".

"Es más, cuando los agentes nos indicaron que había cuatro kilómetros de retención se abrió un carril de la autovía y nos retiramos al lateral de la misma. Sus agentes pidieron refuerzos y en menos de cinco minutos se personaron allí los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), superando en número el total de los efectivos a los manifestantes", relata, para explicar que los agentes pidieron en ese momento a los medios de comunicación presentes allí que "abandonasen la zona a la mayor brevedad".

Fue en ese instante cuando los agentes, "sin mediar palabra y ningún tipo de negociación", en palabras de la portavoz, empezaron a "bombardear con gases lacrimógenos y pelotas de goma" a los manifestantes. Pelotas que, detalla, "a parte de alcanzar los cuerpos de los que allí estábamos, produjeron daños en alguno de los vehículos que estaban aún paralizados".

SIN MEDIDA

"Dichos agentes portaban medios de defensa y ataque, entre los que se encontraban las porras con las que golpearon sin medida a personas que se encontraban en el suelo indefensas atrapadas entre las vallas de demarcación de la autovía. Algunos pocos agricultores que observaron este acto totalmente desmedido e injustificado contra mujeres y personas mayores, increparon esta actitud, pero en modo alguno existió agresión, ni ataque con barra alguna, pues únicamente algunos pocos llevaban unas varas que portaban como símbolo de la ganadería a la que representamos, pero ni se atacó a nadie ni se ocasionó tipo de daño, siendo inciertas las manifestaciones vertidas en ese sentido, y que no podemos reconocer", subraya.

El colectivo alude a las imágenes recogidas en los medios de comunicación y en redes sociales, para subrayar "la crueldad y realidad de los hechos con objetividad", en los que, a su juicio, se puede ver el "ataque indiscriminado realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, excediéndose en su labor de disolución de la manifestación".

"La carga utilizada fue desmedida y se utilizó la superioridad y la violencia como medio de contención por un operativo que ya estaba preparado con antelación a nuestra llegada a la zona. En dichas imágenes también observamos las heridas de los agricultores y agricultoras sufridas por dichos ataques a los que hacemos referencia; si subdelegación no posee o no ha visionado dichos vídeos, no tenemos ningún inconveniente en hacérselos llegar por el medio que nos indique", aseguran.

Los agricultores remarcan el "profundo respeto y colaboración" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, si bien en esta ocasión no pueden "mas que condenar los lamentables hechos acaecidos el pasado viernes en la AP-6" de los que han sido "víctimas".

"Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a la ciudadanía de la que nos sigue llegando su apoyo incondicional por diferentes medios; nuestras movilizaciones se hacen con el único objetivo de buscar el beneficio de un sector tan importante como es el Sector Primario del que toda la población llenamos nuestras despensas", concluye.