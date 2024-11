El alcalde de Aldaia destaca el "gesto impresionante" de Carnero al enviar un equipo de Bomberos

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aldaia (Valencia), el socialista Guillermo Luján, ha destacado este lunes el "gesto impresionante" que considera que ha tenido con él su homólogo de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que el pasado sábado se puso en contacto con él para gestionar el envío a dicho municipio, afectado por la DANA, de un equipo de Bomberos que colabora en las tareas de rescate, desescombro y reconstrucción.

En declaraciones en el programa 'La Hora de la 1', de RTVE, el regidor de este municipio valenciano ha puesto como ejemplo la circunstancia "curiosa y a la vez esperanzadora" que vivió este sábado cuando le llamó el alcalde de Valladolid para ofrecerle ayuda.

"Me llamó Jesús (Jesús Julio Carnero), que no lo conocía y me dijo 'mira no sé de qué partido es ni nada pero necesitas ayuda, aquí estoy yo'", ha relatado Luján, que ha añadido que tampoco sabía de que partido es Carnero.

Gracias a ello, ha destacado, Aldaia cuenta con la colaboración de "un equipo impresionante de Bomberos" de Valladolid. "No le pongo cara al alcalde de Valladolid, pero se ha brindado y me ha ofrecido todos sus recursos y son gestos que identifican tanto que es impresionante", ha recalcado.

"Lo importante ahora es poner cada uno los medios que tenga su alcance", ha reflexionado el edil socialista valenciano.

Este equipo de Bomberos, con efectivos del Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación provincial, trabaja en varios puntos de la zona de Aldaia e incluso ha colaborado en la extracción de agua del parking subterráneo del centro comercial Bonaire, donde se sospecha que pudieran encontrarse personas fallecidas que se vieron sorprendidas por la riada.

De hecho, este grupo de trabajadores de emergencias también ha sido protagonista de una publicación del conocido cocinero asturiano José Andrés, que ha compartido en la red social 'X' un vídeo en el que habla con un cabo de Bomberos del Ayuntamiento y efectivos de la UME sobre las tareas de rescate en ese aparcamiento del centro comercial.

Los oficiales explicaban, en un vídeo grabado en la noche de este domingo, que ya habían podido inspeccionar una sección y media de las cuatro con las que cuenta el aparcamiento y sólo habían visto una docena de turismos en los que no había personas fallecidas. "Han hecho una inspección increíble, han estado un montón de tiempo pateándose el parking", ha recalcado el conocido cocinero afincado en Estados Unidos y promotor de la ONG World Kitchen.

"La cosa está mejor de lo que se esperaba, aunque hasta que no se achique un poco más no se puede acceder a todas las partes. Pero ésto no son malas noticias", explicaba el bombero vallisoletano.

A este respecto, el alcalde de Valladolid ha agradecido a Jose Andrés "tanta humanidad y solidaridad" y ha definido como "ejemplar" la "vocación de servicio" de los Bomberos de la ciudad y de la Diputación de Valladolid en sus labores en Valencia.