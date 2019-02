El alcalde de Arroyo (Valladolid) solicita la baja como afiliado de IPAE

Publicado 11/02/2019 20:20:38 CET

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Barrio, ha comunicado al partido por el que fue elegido, Independientes por Arroyo (IPAE), su renuncia a la condición de afiliado dos días después de que la formación anunciara que el primer edil, que tenía abierto un expediente de expulsión, había dejado de representar a dichas siglas.

Según ha señalado el Gabinete de Alcaldía de Arroyo de la Encomienda, en un comunicado recogido por Europa Press, los motivos de la solicitud de baja de Barrio están en el expediente disciplinario "indiscriminado" que abrió el presidente de IPAE y concejal del Ayuntamiento arroyano, al propio alcalde y al resto de concejales del Grupo Municipal.

Así, Barrio ha comunicado este lunes a Fernández su renuncia a la condición de afiliado a los solos efectos de que se registre su baja en el censo de afiliados del Partido.

Cabe recordar que la prensa local informó el pasado viernes de que Barrio, regidor de Arroyo desde finales de 2014, será el candidato a la Alcaldía de Arroyo por el Partido Popular. Ese mismo día, el presidente de IPAE informaba de que el primer edil dejaba de representar a su formación para convertirse en concejal no adscrito, al tiempo que daba por roto el acuerdo de gobierno que mantenía con el PP en el municipio.

Barrio considera que Fernández abrió el expediente "de forma indiscriminada a todos los concejales del Grupo Municipal y ha sembrado un evidente malestar, poniendo en evidencia y haciendo públicas todas las diferencias existentes" en el partido independiente.

"No me gusta estar donde no me quieren, no puedo perder un minuto en discusiones que no llevan a nada", ha recalcado el primer edil, que ha añadido que se va de IPAE pero sigue como el alcalde "de todos los vecinos con el apoyo de todos los concejales del grupo --menos Fernández-- y con el respaldo del Grupo Municipal Popular".

Asimismo, Barrio ha lamentado que "algunos se empeñen en dar la nota y poner en el debate público asuntos internos que sólo contribuyen a enredar", pero que él no quiere "contribuir a ese juego" por respeto a sus compañeros de grupo, "a toda la corporación y, sobre todo, a todos los vecinos de Arroyo".

A ello ha añadido la reflexión de que "los líos de un partido no pueden reflejarse en el día a día de la gestión municipal" y ha tildado de "irresponsable" a "quien provoque esa situación".

Por último, el alcalde ha señalado que el sólo quiere hablar de "lo mucho que se ha logrado en este mandato" y de cómo su formación ha contribuido a "poner las bases de un gran futuro para Arroyo de la Encomienda" así como de los pasos que considera que se deben dar "para ser parte de las grandes ciudades de Castilla y León y no perder el tren de la financiación local", con el reto de superar los 20.000 habitantes.