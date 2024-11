El alcalde de León considera "factible" incrementar las licencias de taxi a lo largo de 2025

LEÓN, 14, (EUROPA PRESS)

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado este jueves en rueda de prensa y al ser preguntado por la cuestión, que considera "factible" incrementar las licencias de taxi de la ciudad a lo largo del año 2025.

En relación al número de nuevas licencias, Diez ha indicado que "todo lo que no sea sacar al menos una docena no tiene mucho sentido", aunque no ha precisado el número exacto de las mismas, "estará en torno a ese orden de magnitud".

El primer edil leonés ha señalado que el colectivo de taxistas sigue en la negativa de ampliar el número de vehículos que prestan servicio en la ciudad, pero que "la realidad es muy tozuda" y que "sí que hace falta".

Entre los motivos aducidos por el líder de la Corporación se encuentran "las constantes quejas" sobre el funcionamiento del servicio, así como el incremento de la actividad en la capital leonesa, así como los últimos datos del padrón que han aumentado la población hasta "más de 128.000 habitantes".

"Cada vez son mayores las necesidades de los ciudadanos y también las políticas de movilidad que se están implementando en la ciudad hacen más difícil el uso del vehículo privado y hay que buscar modos alternativos como es el taxi", ha defendido el alcalde.

Además ha añadido que en esta cuestión existe "un amplio consenso político", aunque ha puntualizado que el aumento de licencias no se efectuará "de una manera abusiva",sino "para complementar y mejorar el propio servicio".

AUMENTO POBLACIONAL

En relación al aumento de población implícito en los últimos datos del padrón municipal, Diez ha explicado que "la dinámica habitual que tenía esta ciudad hasta hace un lustro era de una pérdida de unos mil habitantes aproximadamente".

El regidor leonés ha aclarado que este dato no solo es fruto de la gestión municipal de la actual Corporación, sino de un esfuerzo "entre todos" que ha posibilitado que "muchos leoneses que estaban fuera de León hayan decidido volver a su tierra, porque los nuevos hábitos de trabajo y las buenas comunicaciones permiten vivir aquí".

"Es un cúmulo de circunstancias que en este caso favorecen a aquellos territorios que sufrimos más dificultades a la hora de fijar población y talento y creo que es una magnífica noticia", ha concluido José Antonio Diez.