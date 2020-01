La alcaldesa de La Cistérniga (Valladolid) se volverá a reunir con Sanidad para pedir un centro de salud

Publicado 25/01/2020 12:44:53 CET

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de La Cistérniga (Valladolid), Patricia González, se volverá a reunir con responsables de la Consejería de Sanidad en febrero para reclamar un centro de salud para la localidad.

González, en declaraciones a Europa Press, ha concretado que a la llegada del nuevo equipo de Sanidad pidieron una reunión con la consejera, Verónica Casado, pero les atendió el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso José Montero, con el que volverá a entrevistarse tras solicitar una nueva cita a la consejera.

La alcaldesa de La Cistérniga ha recordado que el centro de salud es una reivindicación antigua, a la que ya se comprometió el exconsejero Francisco Javier Álvarez Guisasola y, de hecho, se cedió una parcela que permanece dispuesta para ello, pero "nunca más se supo".

La parcela, de entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados, se encuentra en una zona nueva de localidad y permanece cedida pero no ha habido respuesta para la construcción del centro de salud, que considera necesario porque La Cistérniga cuenta con más de 9.000 habitantes, supera las 8.000 tarjetas sanitarias y tienen un consultorio que no consigue cubrir la demanda, aunque tiene cinco médicos, tres enfermeras, un pediatra a tiempo completo y otro a media jornada. Pero no es suficiente", ha insistido.

A su juicio, es insuficiente para la población y necesidades de la localidad, donde el consultorio está abierto de lunes a viernes por las mañanas pero por las tardes y el fin de semana se carece de urgencias. Además, la situación estas navidades se ha visto agravada con sólo dos médicos, aunque ha alabado la labor de los prosiones, sin los cuales estarían "muchísimo peor" de lo que están en la actualidad.

González ha añadido que no tienen auxiliar de enfermería ni celadores, las enfermeras tienen una ratio superior a las 2.000 tarjetas sanitarias cada una y aunque va a llegar otra profesional, el Ayuntamiento tendrá que hacer un "apaño" para habilitar un despacho porque no tienen más espacio en el consultorio y además el Ayuntamiento se tiene que encargar de ello.

En cuanto a las declaraciones de Montero, que dijo que le parecía más una reivindicación municipal, dada la cercanía de la localidad al Centro de Salud de Delicias y el Hospital Universitario Río Hortega, la alcaldesa ha señalado que el que no lo vea y no lo "sufra" no quiere decir que no se sienta.

Además, ha apuntado que en cierto modo pueden contribuir a saturar las urgencias del Río Hortega, a donde se suele acudir porque es lo más cercano pero también lo más cómodo, cuando si tuvieran urgencias probablemente se solucionarían muchas cosas de una forma más sencilla.

La alcaldesa ha recordado cuando hace años tenían que acudir a las urgencias de Renedo, dado que pertenecían a una zona rural, y ha asegurado que, a su juicio, no está bien planificada la asistencia sanitaria en La Cistérniga.

Por todo ello, mantienen su petición de que se construya un centro de salud en la localidad, algo que apoya el Grupo Socialista en las Cortes, que ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Parlamento autonómico.

RECLAMACIÓN VECINAL

Precisamente hace unos días la asociación vecinal Cistérniga Sí entregó en el registro de la Consejería de Sanidad una solicitud de reunión con la consejera para también transmitirle la necesidad de la construcción de un Centro de Salud en La Cistérniga.

En dicha solicitud explicaban las razones por las que esta asociación y los vecinos de La Cistérniga estiman necesario la construcción de un centro de salud en la localidad. Fuentes del colectivo han señalado a Europa Press que esperarán a la contestación que puedan recibir por parte de la Consejería y, aunque por el momento no han convocado acto alguno, "por si no se produce una respuesta satisfactoria en un tiempo razonable", están ya "trazando un plan de actuaciones" que se dará a conocer en su momento.

El colectivo busca fomentar el desarrollo de La Cistérniga y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y se ha comprometido a transmitir las necesidades de los vecinos a las distintas administraciones públicas para que se lleven a efecto los cambios de gestión necesarios y se realicen las inversiones oportunas que subsanen las carencias que sufre la localidad, como es este caso.

Así, además del centro de salud, tienen otras reivindicaciones como la mejora del enlace de la VA-30 con la A-11 y la N-122A, la implantación de una estación medidora de la calidad del aire, que la Sareb agilice la venta o la construcción de los activos inmobiliarios que dispone en La Cistérniga para reactivar el crecimiento sostenible del municipio, la mejora de la seguridad o la puesta en marcha de la residencia de mayores municipal.