Aldeamayor pide que familiares de las víctimas no paguen el impuesto de sucesiones, a propuesta de CCD-CI

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) ha aprobado, en sesión de pleno, solicitar al Gobierno que los familiares de las personas fallecidas como consecuencia del coronavirus se vean exentos de pagar el impuesto de sucesiones.

La moción, propuesta por Centristas CCD-CI, fue respaldada por mayoría simple, con cinco votos a favor de la citada formación e Izquierda unida y con seis abstenciones del PSOE y de

Ciudadanos.

La iniciativa de Félix Antonio Calleja, portavoz del grupo político municipal de CCD-CI, se fundamenta en que familiares de fallecidos por coronavirus tendrán que seguir pagando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a pesar del drama que ha supuesto no poder despedirse de sus seres queridos tras las nuevas medidas que prohibieron los velatorios y que restringieron los entierros a tres personas, durante gran parte del estado de alarma, algo que en Aldeamayor han padecido varias familias.

"No se trata de una acción contra el Gobierno, simplemente

consideramos que el Ejecutivo tiene que ayudar a los españoles, y

pedimos que piense en los ciudadanos", remarca Calleja, quien, a través de un comunicado recogido por Europa Press, quien recuerda además que su partido se ha manifestado en contra en numerosas ocasiones de dicho gravamen.

"Entendemos que no puede ser que, además del drama de no haberse

podido despedir de sus familiares, estas ya más de 43.000 familias tengan que pagar por poder recibir lo que sus familiares han ahorrado durante toda su vida", concluye el edil, que además recuerda que un 10% de las personas que acepta una herencia tiene que renunciar a ella porque no puede pagar este impuesto.