El AMPA del Miguel Delibes de Valladolid acepta el cambio de parcela pero reclama "agilidad" para iniciar obras en 2024

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel Delibes de Valladolid ha señalado este viernes que acepta el cambio de parcela para el polideportivo pero ha apelado a la "voluntad política" del equipo de Gobierno para iniciar las obras en 2024.

Así lo han señalado en un comunicado remitido a los medios de comunicación después de la rueda de prensa que han ofrecido este viernes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta, José Miguel Sáez Carnicer, para informar de la parcela por la que han optado para ubicar el futuro polideportivo que dará servicio a este centro educativo del barrio de La Victoria.

Aunque les parece aceptable la nueva parcela, apelan a la voluntad política para iniciar las obras en 2024 y no un año más tarde, como este viernes ha señalado el alcalde, pues aseguran que no entienden que "si finalmente se ha optado por una parcela colindante a la anterior, no se pueda aprovechar el convenio firmado y se pierda tanto tiempo valioso para los alumnos y sus familias".

Por ello, reclaman "sobre todo agilidad" en la firma del convenio entre Ayuntamiento y Junta y la tramitación del proyecto, para que no se demore más en el tiempo y pueda empezarse la construcción de la infraestructura a lo largo de 2024.

De hecho, han recordado que el proyecto del polideportivo ya se encontraba presupuestado y "simplemente se modifica a la parcela colindante".

Han recordado que el CEIP Miguel Delibes cuenta con alrededor de 600 niños matriculados de entre 3 y 12 años, lo que entienden que "habla del peso y la relevancia de contar con un polideportivo acorde a esta cifra", y que actualmente "en los días de mucho frío, mucho calor o lluvia, las clases de Educación Física se tienen que realizar en los dos porches de entrada, donde hay un espacio reducido, con escaleras, columnas y ventanales".

Además, aseguran que los días de lluvia tienen que comer el almuerzo en los porches y en turnos de diez minutos.

Por todo ello, lamentan que "si finalmente el anuncio de posponer la construcción del polideportivo hasta 2025, realizado por el actual equipo de gobierno local, se concreta", esta situación alargaría mucho más "una espera que ya es insostenible".

Por ello, las familias solicitan mantener la partida presupuestaria para el polideportivo asignada en los presupuestos del año 2023.

Ante el anuncio hecho hoy, las familias apuntan que estarán "vigilantes" y serán "reivindicativas en el caso de que no se aprecien pasos significativos hacia delante en el proyecto".