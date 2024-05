Ana Sánchez defiende que la mayoría "rotunda" del PSC en Cataluña demuestra que España no se ha roto

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha defendido este martes que la mayoría "rotunda" conseguida por el PSC en Cataluña, donde ha sido la fuerza mayoritaria en votos y en escaños, demuestra que España no se ha roto y que los catalanes han avalado "la política del diálogo, de la conciliación, de la concordia y de la reconciliación" frente a la del odio, la crispación y el enfrentamiento en las calles "que caldea el ambiente".

"España no sólo no se rompe si no que la población, los ciudadanos, han avalado de forma muy mayoritaria, de forma absolutamente rotunda y solvente la política del diálogo, de la conciliación, de la concordia, de la reconciliación", ha insistido Ana Sánchez para quien lo que sucedió en los comicios del domingo "va mucho más allá de lo que son unas elecciones autonómicas en Cataluña".

En este sentido, ha asegurado que los socialistas se sienten "muy reforzados" y "muy avalados" tras meses "muy duros" en los que, según ha relatado, han recibido la "crispación en las calles" por parte de la derecha y de la 'extrema derecha' con más de 150 ataques a las sedes socialistas "por defender la política de la reconciliación, de la concordia y del diálogo".

"Para nosotros es una satisfacción que se haya puesto en valor de una forma tan apabullante y rotunda, con esa fuerza y con ese impulso", ha concluido Ana Sánchez tras reunirse este martes con los secretarios de Organización provinciales para preparar la inminente campaña de las elecciones europeas que afrontan "contentos, con ganas y con fuerza", tras "el pistoletazo de salida" de la Escuela de Gobierno que tuvo lugar en Salamanca durante los días 3 y 4 de mayo con Iratxe García como "la mejor carta de presentación".