Andrés considera "vergonzoso" que el exalcalde de Guardo (Palencia) pueda plantear una moción de censura

PALENCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria General del PSOE en la provincia de Palencia, Miriam Andrés, ha calificado este miércoles de "vergonzoso" que el anterior alcalde de la localidad palentina de Guardo, Jesús Blanco, se plantee presentar una moción de censura a la actual edil socialista, Gemma Sanfélix, tal y como ha publicado el Diario Palentino, en información recogida por Europa Press.

Andrés ha explicado que el Partido Popular, al que pertenece Blanco, no cuenta con mayoría absoluta, por lo que la moción de censura tendría que ir de la mano con Ciudadanos, cuyo portavoz, Ricardo Varona, se ha mostrado descontento con la alcaldesa durante las últimas semanas.

"Es vergonzoso que en un momento en que todos los alcaldes luchan por al vida de sus vecinos, otros se dediquen a destruir y plantear una moción de censura" ha añadido la secretaria General de los socialistas palentinos, mientras añadía que mientras unos trabajan otros intentan "recuperar el poder" que perdieron "con mucho dolor" como ha asegurado Blanco demostraba en los plenos del Consistorio.

Miriam Andrés ha señalado que no cree que en el Ayuntamiento de Guardo se esté haciendo "nada mal" al tiempo que subrayaba que desde el partido conocen "los intereses reales" del por qué de la moción y que "el tiempo dirá". No ha querido avanzar nada porque no quiere acabar en los tribunales, lugar donde ha dejado caer, podrían acabar los "asuntos" que ha citado.

En otro orden de cosas, y tras ser preguntada por si este hecho podría romper los pactos con Ciudadanos en otras localidades, Andrés ha opinado que en otros lugares como Carrión de los Condes "se llevan muy bien".

Asimismo, ha lamentado que el portavoz de la formación naranja en la localidad norteña se queje de falta de colaboración y negociación cuando ha asegurado que hace tres semanas que no coge el teléfono a la alcaldesa.

"La falta de actitud está motivada por el mismo que sí tiene conversaciones y otras cuestiones más activas con el ex alcalde del PP", ha incidido.